Demirci'de kestane mesaisi: Üretici kilogramını 170 ila 210 TL'den satıyor - Son Dakika
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Demirci'de kestane mesaisi: Üretici kilogramını 170 ila 210 TL'den satıyor

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Demirci\'de kestane mesaisi: Üretici kilogramını 170 ila 210 TL\'den satıyor
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Manisa'ya bağlı Demirci'de üreticiler ağaçlardaki kestaneyi sırıklarla düşürmeye başladı. Bu sezon 50 bin 800 ağaçtan yaklaşık 1100 ton rekolte beklenirken, ürün kalibresine göre kilosu 170-210 TL'den alıcı buluyor. Muhtar Şerif Dönmez, bakımda yalnızca hayvan gübresi kullandıklarını söyledi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kestane hasadı başladı. İlçede 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan bu sezon yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kestanenin kilogramı ise büyüklüğüne göre 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor.

20 MAHALLEDE HASAT MESAİSİ

Demirci ilçesine bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede üreticiler kestane hasadı mesaisine başladı. Üretimin en yoğun yapıldığı Çanakçı Mahallesi'nde üreticiler, ağaçlardaki kestaneleri sırıklarla düşürürken kadınlar da eldivenlerle kozalakları toplayarak selelere aktarıyor. Toplanan kestaneler, dağlardan getirilen eğrelti otlarıyla birlikte kuyulara konularak 2 ila 3 ay dinlenmeye bırakılıyor. Bu yöntemle kestanelerin kabuklarından daha kolay ayrılması sağlanıyor. Kuyularda bekletilmeyen kestaneler ise evlerde tencerelerde haşlanarak tüketiliyor.

ATALARIMIZDAN KALAN MİRASI KİMYASAL KULLANMADAN YAŞATIYORUZ

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci'de kestane üretiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 2026 hasat sezonunun tüm üreticiler için kazasız ve bereketli geçmesini diledi. Kestanenin bakımında hayvan gübresi kullandıklarını ve zirai ilaç uygulamadıklarını belirten Dönmez, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal olarak hayvan gübresiyle yapılmakta olup, üretimde kesinlikle zirai ilaç kullanılmamaktadır. Cenabı Allah nasıl verdiyse o doğallıkta üretime devam ediyoruz. Atalarımızdan bize kalan bu değerli mirası en güzel şekilde yürütüyor, bizden sonra da torunlarımıza bırakacağız. Kestanemizin toprağından, suyundan, havasından ve 1.200 rakımlı serin ikliminden gelen lezzeti çok başkadır. Bursa'daki şekerleme fabrikaları kestanemizi özellikle tercih etmektedir. Bu yıl kalibresine göre kestanenin kilogram fiyatı 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

KUYUDA BEKLEYEN KESTANE ŞİŞİYOR

Kestanenin kuyularda bekletilme sürecini de anlatan Dönmez, "Kestaneyi silktikten sonra kuyuya indiriyoruz; altını ve üstünü dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla örtüyoruz. Kuyu içerisinde 2-3 ay bekleyen kestane daha da şişiyor. Üründe kimyasal ilaç asla yok, traktörle sürüp işliyoruz ve zaten büyük bir bakım istemiyor. Tamamen doğal beslenen kestanemiz kalitesiyle ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
DemirciEkonomiGüncelManisaBursaTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Demirci'de kestane mesaisi: Üretici kilogramını 170 ila 210 TL'den satıyor - Son Dakika
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