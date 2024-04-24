Manisa Filistin'e Destek Grubu İsrail'in Gazze ablukasını protesto etti - Son Dakika
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Manisa Filistin'e Destek Grubu İsrail'in Gazze ablukasını protesto etti

Manisa Filistin\'e Destek Grubu İsrail\'in Gazze ablukasını protesto etti

Manisa Filistin'e Destek Grubu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması için yürüyüş düzenledi. Grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatarak insani yardımları engellediği ve Gazze halkını cezalandırdığı vurgulandı. İnsan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun duyarlılık göstermesi gerektiği belirtildi.

24.04.2024 19:40
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Manisa Filistin'e Destek Grubu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması için yürüyüş düzenledi.

Hatuniye Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhinde slogan atarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Manisa Filistin'e Destek Grubu adına meydanda açıklama yapan Muzaffer Yurttaş, Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığını, insanların en doğal ihtiyaçları olan gıdaya erişim ve seyahat haklarını engellediğini, kamuoyunun bölgede yaşanan zulme son vermesi gerektiğini söyledi.

Yurttaş, Gazze'de barışçıl çözümün sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail'in bombardımanı ve topyekun ablukası, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştirerek tam anlamıyla vahşete dönüştürmüştür. İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda ve ilaç gibi insani ihtiyaçların temininin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle Gazze halkı, haksız ve kapsayıcı bir cezalandırmaya maruz bırakılmıştır." dedi.

İnsanlığı ve uluslararası toplumun bütün aktörlerini Gazze konusunda daha dirayetli biçimde duyarlılık göstermeye davet eden Yurttaş, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve ablukanın kaldırılması için gereken çabanın ortaya konulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Filistin'e Destek Grubu İsrail'in Gazze ablukasını protesto etti - Son Dakika

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