Manisa merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Manisa merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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