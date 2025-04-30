Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Fotoğraf Maratonu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Fotoğraf Maratonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda 103 fotoğrafçıdan 392 eser değerlendirildi. Birincilik ödülü Bursa'dan Aysen Karadeniz'e verildi.

30.04.2025 11:59  Güncelleme: 12:53
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve Manisa Fotoğraf Derneği (MaFOD) iş birliğiyle düzenlediği 'Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda dereceye girenler belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 103 fotoğrafçının katıldığı maratonda, 392 eser değerlendirildi.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında "Mesir Festivali ve Mesir'in Renkleri" temasıyla gerçekleşen fotoğraf maratonu, Manisa'nın tarihi ve kültürel değerlerini, sanatın evrensel diliyle buluşturmayı hedefledi. Hem amatör hem profesyonel fotoğrafçılara açık olan etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf sanatçıları Manisa'nın kültürel ve tarihi değerlerini yansıttı. 19 ilden toplam 103 katılımcının 392 fotoğrafla yer aldığı maratonda, jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler belirlendi. Onursal jüri üyeliğini Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üstlendiği maratonun jürisinde, fotoğraf sanatçıları Dr. Ahmet İmançer, Dr. Alahattin Kanlıoğlu, Dr. Beyhan Özdemir, Dilan Bozyel ve Mehmet Arslan yer aldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle kazanan eserler belirlendi.

Yedi fotoğrafa ödül, 30 fotoğrafa sergileme

Toplam 150 bin TL para ödülünün verildiği maratonda, Bursa'dan Aysen Karadeniz, "Zeybekler" adlı çalışmasıyla birincilik ödülü ve altın madalya, Manisa'dan Erol Atsızatar, mesir saçımı temalı eseriyle ikincilik ödülü ve gümüş madalya kazandı. Üçüncülük ödülü ile bronz madalya ise Bursa'dan Gürsel Egemen Ergin'in "Festival45" adlı çalışmasına verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü Antalya'dan Yalçın Akkaya kazanırken Manisa'dan Kemal Altun ve Hakan Kırcalı ile Mersin'den Hilal Emnacar ise mansiyon ödülünün sahipleri oldu. 30 fotoğraf ise sergilemeye değer bulundu.

"Manisa'nın yaşam enerjisini ve coşkusunu yansıtan bir miras"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa'nın sadece geleneklerini değil, aynı zamanda yaşam enerjisini, coşkusunu ve çok kültürlü yapısını da yansıtan bir mirastır. Bu maraton sayesinde, bu ruh ülkemizin dört bir yanından gelen sanatçılar aracılığıyla karelere yansıdı. Festivalin renklerini sanatsal bir bakışla belgeleyen tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dereceye giren sanatçılarımızı kutluyorum. Bu etkinlik, Manisa'nın sanatla, kültürle ve estetikle anılan bir şehir olma vizyonunun önemli bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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