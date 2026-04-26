Manisa'nın Tescilli Lezzetleri, Gastronomi Arenası'nda Tanıtıldı

26.04.2026 09:36  Güncelleme: 11:02
486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen “Manisa’nın Lezzet ve Kültür Haritası: 17 İlçenin Tescilli Değerleri” programı, Ulupark Gastronomi Arenası’nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ünlü şef Danilo Zanna’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kentin gastronomi kültürü ve tescilli yerel lezzetleri masaya yatırıldı.

Manisa'nın kültürel mirasını ve mutfak zenginliğini vatandaşlarla buluşturan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 17 ilçeye özgü tescilli değerler ve yöresel tarifler detaylı bir şekilde ele alındı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan mesir macunu geleneğinin merkezde olduğu programda, kentin gastronomi potansiyeli ve köklü lezzet hafızası katılımcılara aktarıldı.

?"Lezzetiyle Yaşayan Festival" temasıyla düzenlenen etkinlikte; bin 500 yıllık ağaçlardan elde edilen zeytinyağları, Akhisar köfte, Salihli odun köfte, Alaşehir kapama, keşkek, Manisa kebabı, tahinli pide ve üzüm suyu gibi pek çok coğrafi işaretli ürün tadılarak değerlendirildi. Danilo Zanna, Manisa'ya özgü tahinli pideyi çok beğendiğini ifade ederek, bu lezzeti MasterChef programındaki pide bölümüne taşıyacağının müjdesini verdi.

?Programda konuşan Dutlulu, festivalin kapsamını genişlettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Festivali bilim, sanat ve gastronomiyle çeşitlendirdik"

"Mesir Festivali 486 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Son iki yıla kadar daha kısıtlı bir konseptte kutlanan bu geleneği, geçtiğimiz yıl rahmetli Ferdi Başkanımızla başlattığımız vizyonla bu sene daha da zenginleştirdik. Kurduğumuz gastronomi panayırının yanı sıra doğa sporları, fitoterapi konferansları, tiyatro oyunları ve sergilerle dolu dolu bir program hazırladık. Mesir aslında 41 çeşit baharatın karışımıyla oluşan şifalı bir ilaçtır. Biz bu şifayı bilim ve sanatla harmanladık."

Dutlulu ayrıca Manisa'nın bereketli ovası ile Spil Dağı'nın sunduğu bitki çeşitliliğinin, kentin mutfak kültüründeki en büyük şans olduğunu belirtti.

"Manisa gastronomik açıdan çok şanslı"

?Zanna ise Manisa ile bağının Türkiye'ye geldiği ilk yıllara dayandığını belirterek, "Türkiye'de keşfettiğim ilk şehirlerden biri Manisa'ydı. Gastronomik açıdan çok büyük bir zenginliğe sahipsiniz; burada bu lezzet mirasını sizlerle birlikte değerlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

