Manisa Otoshow Otomobil Fuarı Kapılarını Açtı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otolife Dergisi iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen Manisa Otoshow otomobil fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda dün kapılarını açtı. Yaklaşık 12 marka ve 45 farklı araba modelinin sergilendiği fuar, Manisalı araba tutkunları tarafından bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Otolife Dergisi iş birliğinde otomobil dünyasındaki en yeni teknolojileri gün yüzüne çıkaracak ve yurttaşları geleceğin teknolojisiyle tanıştıracak Manisa Otoshow otomobil fuarı açıldı. Açılışta Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Emine Özge Arslan, Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen, Büyükşehir görevlileri, fuar personeli ile yurttaşlar yer aldı.

Otomobil fuarında, çeşitli markalara ait yaklaşık 45 farklı model ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Son teknolojiyle donatılmış arabaların yeni çıkan modellerinin sergilendiği etkinlikte, araba tutkunları araçları yakından inceleme fırsatı buluyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan fuarda ziyaretçiler, hem arabaları yakında inceleyebiliyor hem de otomobil sektörü hakkında bilgi alabiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisalıların bir başka kente ihtiyaç duymaksızın diledikleri birçok şeyi kentlerinde gerçekleştirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Aydın, şöyle konuştu:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gündelik hayatın, sosyal yaşamın kent hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de her gün, her gece, her saat yaşayan bir Manisa inşa etmektir. Manisalıların bir başka kente ihtiyaç duymaksızın diledikleri birçok şeyi kentlerinde gerçekleştirebilecekleri bir iklim hayal ediyoruz. Bunun için de parklar, meydanlar, caddelerde gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri son derece önemlidir. Otolife Dergisi tarafından düzenlenen 1. Manisa Otoshow'u da biz bu açıdan ele alıyoruz."

Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen de otomobil fuarının açılışında konuşma yaptı. Dizen, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde saat 11.00 ile 19.00 arasında 1. Manisa Otoshow ziyaretçilere açık olacak. Fuarda yaklaşık 12 marka ve 45 civarında modelimiz var. Özellikle son dönemlerde revaçta olan elektrikli araçlar da mevcut. Organizasyona özel katılımcı markalarımızdan bazılarında, ciddi indirimler ve ödeme kolaylıkları bulunuyor. Manisa halkımızın bunlardan yararlanmasını istiyoruz. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, belediye çalışanlarına ve katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Dün açılan Manisa Otoshow otomobil fuarı, bugün ve yarın da ziyaretçilerini ağırlayacak.