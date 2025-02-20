Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Nisan 2024'ten Bu Yana 150 Kilometrelik Altyapı Hattı Döşedi - Son Dakika
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Nisan 2024'ten Bu Yana 150 Kilometrelik Altyapı Hattı Döşedi

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024’ten bu yana şehre 150 kilometrelik altyapı hattı döşedi. Manisa’nın geleceği için altyapı yatırımlarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmayacak. 40 yıldır el değmeyen altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

20.02.2025 12:47  Güncelleme: 13:57
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024'ten bu yana şehre 150 kilometrelik altyapı hattı döşedi. Manisa'nın geleceği için altyapı yatırımlarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmayacak. 40 yıldır el değmeyen altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, dirençli, dayanıklı ve modern bir kent altyapısı oluşturma amacıyla çalışmalarına devam ediyor. MASKİ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarıyla Manisa'nın geleceğinin güvence altına almayı hedefleniyor. Bu kapsamda MASKİ, 1 Nisan 2024'ten tarihinden itibaren 100 kilometre içme suyu, 40 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, binlerce branşman hattı da yenilendi.

"Yağışlarda su baskınlarını önlemek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz"

Altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını masaya yatırarak hem mevcut sorunları giderecek hem de uzun vadeli çözümler üretecek projeleri hayata geçiriyoruz. Yurttaşlarımıza, temiz içme suyu sağlamak, sağlam kanalizasyon ağları oluşturmak ve yağışlarda su baskınlarını önlemek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmayacak. 40 yıldır el değmeyen altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kuracağımız hidroelektrik santrali ile yılda 3,57 gigawatt saat elektrik üretimi yapacağız"

Alaşehir ve Salihli ilçe merkezlerine yeterli su temin etmek çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe merkezi için ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattının yerine 17 kilometre çelik içme suyu isale hattı döşüyoruz. Projemiz kapsamında ayrıca, 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu inşa ediyoruz. Salihli ilçe merkezi için ise 91 milyon TL yatırımla 7 kilometrelik eski asbestli hattı yeni çelik hat ile değiştiriyoruz. Projede yer alan 500 ve 1000 tonluk içme suyu depolarında da imalatlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, inşa ettiğimiz deponun üzerine kuracağımız hidroelektrik santrali ile yılda 3,57 gigawatt saat elektrik üretimi yapacağız" diye konuştu.

"Kanalizasyon hattı dahi bulunmayan köylerimizde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz"

Başkan Zeyrek, kırsal kalkınma için altyapı yatırımlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Köylerimizdeki eski içme suyu ana şebeke ve içme suyu terfi hatlarını da yeniliyoruz. İçme suyu şebeke hattı sağlıksız olan, kanalizasyon hattı dahi bulunmayan köylerimizde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Suyu olmayan köylerimize açtığımız sondajların bağlantısını yapmak için içme suyu terfi hattı imalatları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.

" Muradiye'de 65 kilometre içme suyu hattı döşeyeceğiz"

Yunusemre İlçesi'ne bağlı Muradiye Mahallesi'nde 2 milyar TL'lik Dünya Bankası kredisiyle kapsamlı bir altyapı çalışması yapacaklarını ifade eden Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız revize projelerini Dünya Bankası ve İller Bankası yetkililerine sunduk. Onay sürecinin ardından yapım ihalesine çıkacağız. Projemiz kapsamında, Muradiye'de 65 kilometre içme suyu hattı döşeyeceğiz ve 4 bin adet abone bağlantısını yenileyeceğiz. 10 bin metreküplük de içme suyu deposu inşa edeceğiz. Mahallemizde, 65 kilometre de kanalizasyon hattı imalatı yapacağız. 9 kilometre yağmur suyu hattı döşeyeceğimiz mahallemizde, 500 adet de ızgara montajı gerçekleştireceğiz. Nüfusu 50 binin üzerinde olan mahallemizin evsel nitelikli atık su kirliliğine son vermek için ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edeceğiz."

400 metreküplük içme suyu deposu inşa edilecek

Başkan Zeyrek, Dünya Bankası kredisi kapsamında belde durumundan mahalleye dönüşen Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nin de altyapısını yenileyeceklerini belirterek, 23 kilometre içme suyu hattı ile 2 kilometre içme suyu isale hattı döşeyeceklerini, daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmak için 400 metreküplük içme suyu deposu da inşa edeceklerini ifade etti.

"Manisa'nın sayısal altyapı haritasını çıkarıyoruz"

Manisa'da geçmiş yıllarda bir altyapı master planı hazırlanmamış olduğunu da vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Kentimizin altyapı haritası ne yazık ki mevcut değil. Altyapı sorunlarına el yordamı ile müdahale ediliyor ve bu nedenle çözümler gecikebiliyor. Bu çağdışı durumu değiştirmek için Manisa'nın sayısal altyapı haritasını çıkarıyoruz. Artık gerekli değişim ve yenilemeleri vaktinde yapacak, sorunların azalmasını sağlayacağız. Var olanlara da hızla müdahale ederek yurttaşlarımıza daha konforlu bir şehir sunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Nisan 2024'ten Bu Yana 150 Kilometrelik Altyapı Hattı Döşedi - Son Dakika

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