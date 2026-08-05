Manş Denizi\'nde 173 Göçmen Kurtarıldı

PARİS, 5 Ağustos (Xinhua) -- Fransız ve İngiliz kurtarma botları, Manş Denizi'nde Fransa'nın kuzeybatısındaki Boulogne-sur-Mer kenti yakınlarında alev alan bir bottan 173 göçmeni kurtardı.

Fransa'nın Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, göçmen botu Manş Denizi'ni geçmek üzere pazartesi gecesi Fransa kıyılarından hareket etti.

Botun Fransa-İngiltere karasuları sınırı yakınlarında salı günü sabah saatlerinde alev alması üzerine Fransız ve İngiliz kurtarma yetkilileri arama kurtarma operasyonu başlattı. 157 kişinin kurtarıldığını bildiren valilik, ilerleyen saatlerde bu rakamı 173 olarak güncelledi.

Pas-de-Calais Bölge İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Thierry Darras salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir ağır yaralanma vakası kaydetmedik" dedi.

Fransız France Info televizyonunun deniz valiliğine dayanarak bildirdiğine göre, göçmen kaçakçıları Manş Denizi'ni geçmek için artık daha büyük botlar kullanıyor. 2021 yılında ortalama kapasiteleri 26 kişi olan botlar, 2026'nın başından itibaren 65 kişi taşıyabilir hale geldi.