Mansour'dan Gazze İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansour'dan Gazze İtirazı

28.05.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin BM Daimi Gözlemcisi Mansour, Gazze'deki krizle ilgili duygusal bir konuşma yaptı.

- Filistin BM Daimi Gözlemcisi Mansour, BM Güvenlik Konseyi'nde gözyaşlarını hakim olamadı

Filistin BM Daimi Gözlemcisi Mansour: "Çocuklarının hareketsiz bedenlerini kucaklayan, saçlarını okşayan, onlarla konuşan, onlardan özür dileyen annelerin görüntüleri dayanılmaz"

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının 600'üncü günü dolayısıyla düzenlene oturumda konuşan Filistin BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, Gazze'deki insanlık krizini anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının 600'üncü günü dolayısıyla oturum düzenlendi. Oturumda söz alan Filistin BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, Gazze'deki insanlık krizini anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Mansour, "Düzinelerce çocuk açlıktan ölüyor. Çocuklarının hareketsiz bedenlerini kucaklayan, saçlarını okşayan, onlarla konuşan, onlardan özür dileyen annelerin görüntüleri dayanılmaz. İnsan bu acıya nasıl tahammül edebilir?" dedi.

Mansour, "Benim de torunlarım var. Onların aileleri için ne anlama geldiğini biliyorum. Filistinlilerin çektiği acılara dünya kayıtsız kalırken, bu acılara tanık olmak, normal bir insanın dayanabileceğinin ötesinde bir şey" ifadelerini kullanarak, masaya yumruğunu vurdu. Mansour, "Alevler ve açlık Filistinli çocukları öldürüyor. Her yerdeki Filistinliler olarak, işgal altındaki topraklarda, diasporada, mülteci kamplarında yaşayan 14 milyon kişi olarak bu yüzden bu kadar öfkeliyiz. Biz çocuklarımızı seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Onların bu trajediyi ve bu vahşi saldırıları yaşadığını görmek istemiyoruz" dedi.

"İnsanların aç bırakılmasıyla, topraklarını terk etmeye zorlanması aynı planın parçası"

Mansour, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediğini, çocukların açlıktan öldüğünü ve ablukanın sivil halka yönelik bilinçli bir silah haline getirildiğini vurgulayarak, "İsrail, açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyor. Yardım ulaştırılması bile aşağılayıcı bir şekilde yapılıyor. İnsanların aç bırakılmasıyla, topraklarını terk etmeye zorlanması aynı planın parçası" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını tepki gösteren Mansour, İsrail Başbakanı'nın "Onlar insan değil" sözlerini hatırlatarak, bunun uluslararası hukukta soykırım suçunun söylem temeli olduğunu söyledi. Mansour, "Açlıktan ölen çocuklar varken sessiz kalamayız" dedi.

"Netanyahu etnik temizlik planını itiraf etti"

Mansour, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının nihai amacının bölgeyi Filistinlilerden arındırmak olduğunu belirterek, "Netanyahu bizzat kendisi, Gazze'yi boşaltmak ve kontrol altına almak istediğini defalarca ifade etti. Buna gönüllü göç diyorlar ama bu bir etnik temizliktir. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Filistin'in kökleri biziz" dedi.

Mansour'un "Sivillere saldırıyı hiçbir şey meşrulaştıramaz" sözleriyle tamamladığı konuşma, Konsey salonunda uzun süre yankı buldu. Oturum sonunda birçok ülke temsilcisi, Filistin'de derhal kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye tam insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

"Gazze'de halk, 'yarın görüşürüz' değil, 'cennette görüşürüz' diyor"

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'deki durumun artık insanlık sınırlarını aştığını söyleyerek, İsrail'in sınırlı yardım geçişlerine izin verdiğini ancak bu miktarın "batan bir gemiye atılan can salından farksız" olduğunu belirtti. Kaag, "Gazze'de halk, 'yarın görüşürüz' değil, 'cennette görüşürüz' diyor. Bu ölümle iç içe bir yaşam. BM olarak tarafsız, ilkeli ve uluslararası hukuk temelinde yardım ulaştırmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineleyen Kaag, Haziran ayında Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası konferansın "son fırsat" olabileceğini söyledi.

"Bu gidişat iki devletli çözümü fiziksel olarak imkansız hale getirebilir"

Kaag, Gazze'ye odaklanılırken Batı Şeria'daki tehlikeli gelişmelere dikkat çekti. İsrail'in yerleşim faaliyetleri, toprak gaspları ve artan yerleşimci şiddetinin fiili ilhak anlamına geldiğini belirten Kaag, "Bu gidişat iki devletli çözümü fiziksel olarak imkansız hale getirebilir" uyarısında bulundu. İsrail'in güvenlik operasyonlarında sivil kayıpların arttığını belirten Kaag, "Taraflar sivilleri korumakla yükümlüdür. Filistin yönetimi de kendi halkı nezdinde meşruiyetini güçlendirmeli, reformları hızla hayata geçirmelidir" dedi.

Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı çağrıda, barışın siyasi çıkarların önüne geçmesi gerektiğini vurgulayan Kaag, "Devlet kurmak bir ödül değil, haktır. İki devletli çözümü ortadan kaldıran nesil olarak hatırlanmayalım" ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumun acilen koordineli ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 924'e, yaralı sayısı 11 bin 567'ye yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 84'e, yaralı sayısı 123 bin 308'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, Gazze, Çocuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansour'dan Gazze İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 00:29:40. #7.13#
SON DAKİKA: Mansour'dan Gazze İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.