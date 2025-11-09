Mansur Yavaş: 10 Kasım, Atatürk'ün Düşüncelerine Sarılma Günü - Son Dakika
Mansur Yavaş: 10 Kasım, Atatürk'ün Düşüncelerine Sarılma Günü

09.11.2025 16:12
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün vefatının 87. yılında yayımladığı mesajında, 10 Kasım'ın bir yas günü olmadığını, aksine Atatürk'ün düşüncelerine ve ilkelerine yeniden sarılma günü olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "10 Kasım'ın bir yas günü değil, Atatürk'ün düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günü olduğunu" belirtti.

Yavaş, Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin büyük kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında rahmet, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyorum.

Atatürk, yalnızca bir lider değil, bir milletin yeniden var oluş iradesidir. O, bize özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın yolunu göstermiş; milletine olan inancıyla karanlık günleri aydınlığa çevirmiştir.

Bugün bizlere düşen, onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak, bu ülkeyi adaletle, liyakatle ve sevgiyle yönetmektir. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i yaşatmak; gençlerimize umut, kadınlarımıza güç, milletimize onurlu bir gelecek sunmakla mümkündür.

Başkent Ankara, onun mirasının simgesidir. Kurtuluşun, direnişin ve yeniden doğuşun başkenti olarak her adımda Atatürk'ün izini taşımaktadır. Bizler de bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını daha aydınlık kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Her 10 Kasım, bir yas günü değil; onun düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günüdür. Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak, milletimizin en büyük borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı yineliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

