Mansur Yavaş, 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ATA Çiftliği'nde çocuklarla etkinlikler düzenledi. Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın önemine değinerek, Cumhuriyeti koruma çağrısında bulundu.

23.04.2025 16:27  Güncelleme: 17:08
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ATA Çiftliği'nde (BAKAP) çocuklarla bir araya geldi. Yavaş, "Bütün dünyada çocuklara bayram armağan eden bir tek kişi var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyeti de emanet ederken Türk gençliğine emanet etmiş, sizlere bu çocuklara güvenerek etmiştir. İnşallah bizler de bu güveni boşa çıkartmadan Cumhuriyeti bütün değerleriyle koruyup kollayıp ülkemizi de gelişmiş ülkelerin en ön sıralarında olması için hep beraber çalışacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'nda bulunan ATA Çiftliği'nde (BAKAP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenledi. ATA Çiftliği'nde çocuklar ve aileler kanvas, geri dönüşüm, mutluluk zaman kapsülü ve geleceğe mektup, seramik, kil, mandala, el baskısı, taş boyama ve ebru gibi atölye çalışmaları yaptı. Etkinlik araçları da alanda yer aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ATA Çiftliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Yavaş'a Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da eşlik etti. Wijnands ve Yavaş, alana gelerek vakit geçiren binlerce çocuk ve vatandaşa hitap etti. Wijnands, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Milletin egemenliğine yapılan müdahalelerin hepsi de boşa çıkaracaktır"

Yavaş ise şöyle konuştu:

"Bütün dünyada çocuklara bayram armağan eden bir tek kişi var, o da Mustafa Kemal Atatürk. Neden böyle yaptığını düşünürsek biliyor ki bütün toplumların ve özellikle bizim ülkemizin geleceği ümidi işte bu çocuklar ve gençlerdir. Onun için Cumhuriyeti de emanet ederken Türk gençliğine emanet etmiş, sizlere bu çocuklara güvenerek etmiştir. İnşallah bizler de bu güveni boşa çıkartmadan Cumhuriyeti bütün değerleriyle koruyup kollayıp ülkemizi de gelişmiş ülkelerin en ön sıralarında olması için hep beraber çalışacağız. Özellikle bu çocuklara çok güveniyoruz. Çünkü onlar yetiştirme tarzı ve bugünkü gelişmiş en azından tabletten tutun, cep telefonundan tutun, uygulamalara baktığınız zaman bütün dünyayı çok daha güzel bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan görebiliyorlar, tanıyabiliyorlar. Dolayısıyla bütün dünyadaki ileri uygulamaların hepsini şimdiden öğrenerek büyüyorlar. Bizden çok daha ileriyi görerek inşallah ülkemizi ileri seviyeye bu gençler, bu çocukları götürecek. Bugünkü bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Egemenlik Bayramımız da kutlu olsun. Şunu söylemeden geçemeyeceğim; egemenlik milletindir, milletin egemenliğine, millet kendisi de sahip çıkacaktır. Milletin egemenliğine yapılan müdahalelerin hepsi de inşallah boşa çıkaracaktır diyor tekrar bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yavaş ardından çocuklarla fotoğraf da çektirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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