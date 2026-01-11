Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda Konuştu: "Ankara'nın Trafik Sorunu Birlikte Çözeceğiz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sadece Ankara Büyükşehir Binası'nın yanına yapılan Merkez Ankara'ya günde 20 bin araç giriyor. O 20 bin aracın, o cadde üzerine girip çıktığını hesap edin. Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok tatlı binalar trafiği sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" dedi.

Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yavaş, plansız imar artışlarının trafik sorununu derinleştirdiğini vurgulayarak, toplu ulaşımı önceleyen adımlar atacaklarını söyledi. Yavaş, şunları kaydetti:

"Yaşamkent 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayınlandık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkan yok. İncek Mahallesi 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız.

Ankara'nın trafik sorunu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sadece Ankara Büyükşehir Binası'nın yanına yapılan Merkez Ankara'ya günde 20 bin araç giriyor. O 20 bin aracın, o cadde üzerine girip çıktığını hesap edin. Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla 'Siz şehri planlarken AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok tatlı binalar trafiği sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.

"Toplu ulaşımın kullanılması için bir takım teşvikler yapacağız"

Bundan sonra yaptığımız çalışmalarla inşallah toplu ulaşımı destekleyecek çareleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için bir takım teşvikler yapacağız. Bunları da beraber yapacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon araç varken sadece 2019'dan bu yana bir milyon araç artmış. Bunun haricinde Ulaşım Daire Başkanlığımız saydı, bir hafta içerisinde 700 bin Ankara dışından gelen araç var. 700 bin bin nüfus artışı da henüz maalesef istatistiklere yansımadı. Bir derdin çaresini en iyi o işin cefasını çekenler bilir. Bu nedenle odamızla her konuda iş birliği yapıyoruz. Yine iş birliği yapmak suretiyle Ulaşım Daire Başkanlığımızla sizlerin de önereceği örneklerle inşallah bu soruna da hep birlikte çare bulunacağız.

"Deprem tehlikesi yok diye 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara'da 700 bin kadar nüfus arttı"

Boşuna marka demiyoruz. Çok çeşitli esnaflar var. Türkiyemizin temel direği de bütün Türkiye'deki esnaflarımız. Ama bu esnaflar arasında bazen ticari anlayış olarak fark olabiliyor. Sosyal medyada sık sık görüyoruz, ikide bir söylerlerdi, 'Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüşü' diye espri yaparlardı. İnşallah tersi olacak. Deprem tehlikesi yok diye 6 Şubat depremlerinden sonra Ankara'da 700 bin kadar nüfus arttı. Taksiye ulaşabilirlik açısından Türkiye'de bir numara olan Ankara taksileri, Ankara şoförleri. 7 bin 701 taksimiz var. Bunların ortalama yılda taşıdığı yolcu hesap ettik 60 milyon. 60 milyon yolcu taşıması içerisinde Ankara Büyükşehir Zabıtası'na sadece 4 bin 839 tane şikayet gelmiş. Bunların içerisinde de zabıtamız sadece 76 tanesine işlem yapmış. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan esnafla da görüşülerek karşılıklı anlayışı içerisinde şikayetler çözülmüş durumdadır.

Pandemide hep birlikte Ankara'da vefatların, hastalığın artmaması için çalışmalar yaptık. Hatırlarsanız bütün taksilerimiz hem vatandaş taksiden faydalansın diye hem de rahatça, koronadan korkmadan taksilere binsin diye müşteriyle şoförümüz arasına plastik yaptırmak suretiyle esnafımızın ve müşterinin sağlığı koruduk. Bunun yanında insanların sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde yine taksilerimizin bir kısmını kiralayarak hem evinde ilaç bekleyenlere ilaçları götürmek suretiyle Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olurken hem vatandaşın işi görüldü hem de taksici esnafımızın cebine o zor şartlarda bir miktar para girdi. Yine 2019'dan bu yana 76 tane taksi durağı yaptık. Şu anda bize başvuran 43 taksi durağı var. Onların da önümüzdeki dönemde çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve siz esnafımızın rahat bir şekilde Ankara halkına hizmet vermesi için elimizden geleni yapacağız. Kamera işini biliyorsunuz bu konuda da sözümüzün arkasındayız."