Mansur Yavaş, Beypazarı\'nda Hemşehrileriyle Bayramlaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden başkan seçildikten sonra Beypazarı'nı ziyaret ederek hemşehrileriyle bayramlaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yüzde 60'lık oy oranıyla yeniden belediye başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Beypazarı'nı ziyaret etti. Beypazarı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Özer Kasap ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile birlikte hemşehrileriyle bayramlaşan Yavaş, hatıra fotoğrafı da çekildi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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