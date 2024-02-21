Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yavaş, açılışta yapılan çalışmaları belediyenin internet sitesinden paylaştıklarını belirtti. Ayrıca, Çamlıdere Barajı'ndan Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na su verileceğini ve ilçelerin içme suyu sorununun çözüleceğini söyledi. Yavaş, çiftçilere destek olmak amacıyla Beypazarı ilçesine 2 havuç yıkama ve 2 havuç sökme makinesi vereceklerini de açıkladı.

21.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:29
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yavaş, açılışta, tüm yapılan çalışmaları belediyenin internet sitelerinden paylaştıklarını söyledi.

Çamlıdere Barajı'ndan Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na su vereceklerini aktaran Yavaş, "Böylece bu ilçelerin içme suyu sorununu da çözeceğiz. Ankara'da 200 bin aileye doğal gaz veriyoruz. Ankara'da 32 bin emekliye destek sağlıyoruz, bunu daha da artıracağız. İnsanları ayırmayacaksın ve herkesi kucaklayacaksın, herkesin fikrine saygı duyacaksın." diye konuştu.

Beypazarı ilçesine 2 havuç yıkama, 2 de havuç sökme makinesi vereceklerini anlatan Yavaş, "Bu şekilde çiftçilerin maliyetlerini biraz düşürmüş olacağız. Polatlı ilçesi içinde soğan sökme ve dikmesiyle ilgili çalışmamız var." diye konuştu.

Yavaş'ın, konuşmasının ardından yapılan duayla seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Çamlıdere, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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