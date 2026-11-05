Mansur Yavaş, Bülent Ecevit\'i vefatının 20\'nci yılında saygı ve rahmetle andı

Mansur Yavaş, Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında saygı ve rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 20'nci yılında sosyal medya paylaşımıyla saygı ve rahmetle andı. Yavaş, paylaşımında Ecevit'in dürüstlüğü, mütevazı kişiliği ve halktan yana duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktığını ifade etti.
(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Türk siyasetinde dürüstlüğü, mütevazı kişiliği ve halktan yana duruşuyla iz bırakan eski Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20'nci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türk siyasetinde dürüstlüğü, mütevazı kişiliği ve halktan yana duruşuyla iz bırakan eski Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA
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