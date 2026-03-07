Mansur Yavaş: "Gölbaşı'nda Yaşayan Herkese Hizmet Etmek İçin Elimizden Geleni Yapmaya Çalışacağız"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediyesi Başkanı Yakup Odabaşı'nın düzenlediği iftar programında, "Gölbaşı bugün Ankara'nın parlayan yıldızı. Gerek eski dönemde verilen imarlar, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki Gölbaşı Ankara'nın en büyük ilçelerinden, en güzel ilçelerinden birisi olmaya namzet. Hızla inşaatlar yapılıyor. Aynı zamanda imar çalışmalarını Yakup Başkan'la birlikte yürütüyoruz. İnşallah bizler de Gölbaşı'nda yaşayan herkesin, yaşadığı yerden keyif alacakları şekilde onlara konforlu bir hizmet verip onlara hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Gölbaşı Belediyesi'nin Akalın Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Grup Başkanvekili Murat Emir, bazı PM üyeleri, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Gölbaşılılar katıldı.

"Geldiğimiz noktada çok şükür, alnımız açık, belediyemiz şeffaf"

Odabaşı, burada yaptığı konuşmada Özel ve Yavaş'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Aşağı yukarı mart sonunda iki yıl olacak. Çok sıkıntılı bir belediye almıştık. ve o gün şunu demiştik 'Türkiye'mizin en borçlu belediyelerden biri.' Gerçekten hem kamuya hem de esnafa aynı zamanda bankalara çok ciddi bir borç yükü vardı. Personeline maaşını kredi vererek ancak verebiliyordu. Birçok esnaf belediye bizden alışveriş yapmasın diye adeta dua ediyordu, imtina ediyordu. Mazotunu alamayan, arabasına adeta parça bulamayan, sıkıntılı bir belediye devraldık. Ama biz bundan yılmayacağımızı ortaya koymuştuk göreve talip olmakla beraber. Onun için hiç yılmadık. ve dedik ki o günlerde 'İnşallah 2025 yılının sonunda denk bütçeye ulaşacağız. Rabb'im bizi mahcup etmedi geldiğimiz bugün itibarıyla. Hem kamuya olan borçlarımızı ödedik. Hem piyasaya, esnafımıza olan borçlarımızı ödedik. Hem de dün Gölbaşı'na mal satmaktan kaçınan insanlar, esnaf bugün Gölbaşı Belediyesi'ne mal satmak, Gölbaşı Belediyesi'ne hizmet vermek için birbiriyle yarışıyor. ve bugünlere ulaştıran Rabbime şükürler olsun diyorum."

Geldiğimiz noktada çok şükür, alnımız açık, belediyemiz şeffaf. Bunu şeffaflık açısından söylüyorum. Çünkü biz ya söz vermeyiz ya da verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Onun için diyorum ki Gölbaşılı hemşerilerimize söz ne verdiysek dün bugün de onların huzurunda bunun hesabını vermeye yapmış olduğumuz hizmetleri de açık ve şeffaf bir şekilde anlatmaya mecburuz.

"Mansur Başkan Gölbaşı'na daha çok zaman ayırıp, yatırımlarda yardımcı olacağını söyledi"

Mansur Başkanımıza yakında uğradım. Kendisiyle biraz sohbetimiz oldu. İnşallah biz şimdi borcu falan ödedik diyoruz ama bizim amacımız sadece borç ödemek değil hizmet etmek, yatırım yapmak, sizlerin en çok ihtiyaçlarına çözüm üretmek. 2026 yılı da bu anlamda inşallah yatırımlarımızın ve projelerimizin hızlandırıldığı bir yıl olacak. Tabii bundan sonra da devam edecek. Bu anlamda Mansur Başkanıma da bahsettim. O da müjde diye diyorum, bize desteğini esirgemeyeceğini, bundan böyle Gölbaşı'na daha çok zaman ayırıp, daha çok yatırımlarda yardımcı olacağını söyledi. Kendilerine şimdiye kadar vermiş olduğu destekler ve bundan sonra verecekleri destekler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bir araya gelmişken diyorum ki Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Dayanışmamızı bozmasın. İnşallah en olumsuz günümüz böyle olsun. Bundan çok daha iyi günlerde yatırım yaptığımız, projeleri gerçekleştirdiğimiz günlerde de birlikte olalım."

Mansur Yavaş: "Ankara halkı Türkiye'de rekor oy kırarak beni belediye başkanı seçti"

Marsur Yavaş ise şunları söyledi:

"Öncelikle bu akşamki sofrayı paylaştığınızdan dolayı teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. ve hepimizi birlik beraberlik içerisinde sevdiklerimize, ağız tadı içerisinde inşallah Ramazan Bayramı'na da eriştirsin niyaz ediyorum."

Biz 2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra her yerde bunu anlattım, birçok belediye başkanı kendi partimizin haricindeki hiçbirisi hayırlı olsuna gelmedi. Zaman zaman belediye meclisinde defalarca söyledim, 'Kendi ilçeniz için benden ne istiyorsanız isteyin. Yapmazsam gelin burada konuşun. Ben Ankara halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. ve Ankara'ya doya doya hizmet etmek istiyorum sizler de benim elimden tutun' dedim. Ama maalesef yapmadılar. Geçmiş dönemimi gördünüz. Canlı yayınlanan belediye meclislerinde yapılanları gördünüz. 2024 seçimlerine giderken Ankara'nın tümünde şunu söyledim 'Ben doya doya hizmet etmek istiyorum ama maalesef belediye başkanlarımız siyaseti kendi partilerinin kendi ilçelerinden fazla seviyorlar. Hiçbirisi gelmiyor. Kendi ilçesini daha çok seven, benim elimden tutacak, benimle birlikte çalışacak, ilçesine hizmet edecek belediye başkanları bana gönderin' dedim. ve Ankara halkı bunu ziyadesiyle yaptı ve büyük bir başarıyla Türkiye'yede rekor oy kırarak beni belediye başkanı seçti, Gölbaşı'nda da Yakup Başkan'ı el ele tutuşup hizmet etmek üzere iş başına getirdi.

"Gölbaşı bugün Ankara'nın parlayan yıldızı"

Devraldıktan sonra artık CHP'li belediye başkanı oldu ya, 'Sigorta ve vergi borçlarını ödemediler' deyip bu sefer bizleri başladılar silkelemeye. Buna rağmen Yakup Başkanım elinden geleni yaptı. Eski tecrübesiyle birlikte bu borçlardan sıyrıldı. Size hizmet etmek için uğraşıyor. Madem Gölbaşı halkı bizi kırmadı Yakup Başkan'la el ele tutuşarak kendine hizmet etmek üzere seçip gönderdiyse bundan sonra görevimizin sonuna kadar Gölbaşı'na, Ankara'mıza doya doya hizmet etmeye çalışacağız. Elinizden gelen ne varsa sonuna kadar bütün imkanlarımızı ve yetkimizi mutlaka kullanacağız. Gölbaşı bugün Ankara'nın parlayan yıldızı. Gerek eski dönemde verilen imarlar, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki Gölbaşı Ankara'nın en büyük ilçelerinden, en güzel ilçelerinden birisi olmaya namzet. Hızla inşaatlar yapılıyor. Aynı zamanda imar çalışmalarını Yakup Başkan'la birlikte yürütüyoruz. İnşallah bizler de Gölbaşı'nda yaşayan herkesin, yaşadığı yerden keyif alacakları şekilde onlara konforlu bir hizmet verip onlara elimizden gelen hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Ümit Erkol: "Bu zulmün karşısında olacağız"

İki önemli konuda da bir mesaj vermek istiyorum. Bir tanesi hemen yanı başımızda devam eden Müslüman bir coğrafyaya İran'a haksız ve adaletsiz İsrail ve Amerikan saldırısını kınıyoruz. Bu savaşın hiçbir haklı gerekçesinin olmadığının altını çiziyoruz. Bir an önce bu savaşın bitirilmesini talep ediyoruz. İkinci talebimiz ve kınamamız Filistin'le ilgilidir. Filistin'de İsrail ablukası altında, siyonist İsrail rejiminin saldırısıyla ve otel yapma hayalleri kuran Trump'ın baskılarıyla Filistinli çocuklar yatağa aç giriyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu zulmün karşısında olacağız. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."