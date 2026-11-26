Mansur Yavaş, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına polis müdahalesini kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına yönelik polis müdahalesini kınadı. Yavaş, tüm baskılara rağmen Filistin halkının haklı mücadelesine tribünlerden ses veren Beşiktaş taraftarına teşekkür ederek Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, "Tüm baskılara rağmen Filistin halkının haklı mücadelesine tribünlerden ses veren, mazlumların yanında duran Beşiktaş taraftarına yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına yönelik polis müdahalesini kınıyorum. Tüm baskılara rağmen Filistin halkının haklı mücadelesine tribünlerden ses veren, mazlumların yanında duran Beşiktaş taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasına ve tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
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