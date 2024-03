Mansur Yavaş: İftiralar Sonucu Birçok Teftiş Geçirdim

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Görev süresince, iftiralar sonucu birçok teftiş geçirdiğini belirterek, "Allah'ın izniyle benim bu beş yılda bir tek bürokratım savcılığa dahi gitmedi. Dolayısıyla bizler, bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir şey yapmadık" dedi.

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'ndaki iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi.

Yavaş programda, Beypazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlerinin örnek alındığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ankara halkının karşısına çıktığımızda Mansur Yavaş belediyeciliği diye bir belediyecilik bütün Türkiye'ye yayıldı. Nasıl Beypazarı'nda ben belediye başkanı olduğumda Türkiye'nin her yerinden belediye başkanları, kaymakamlar, valiler, Beypazarı'nda yapılan çalışmaları örnek alıp kendi illerinde, ilçelerinde uygulamak için buraya geldilerse şu anda da Ankara'da yine Mansur Yavaş belediyeciliği bütün Türkiye tarafından kabul edildi. Beypazarı deyince akıllarına Mansur Yavaş, Mansur Yavaş deyince akıllarına Beypazarı geliyor. Bunlar biz gelirsek yardımları keseceğiz diye korkuttular. Ama bizim dönemimizde o desteğe ihtiyacı olan aileler desteğe nasıl yapıldığını gördüler. Eskiden paket paket verip fotoğraflar çektirirken, şimdi bir elin verdiğini öbür el görmeden bütün Türkiye'ye emsal olacak bir çalışma başlattık."

"ANKARA'NIN MEŞHUR TROLÜ İKİDE BİR TWEET ATIP MÜFETTİŞ ÜSTÜNE MÜFETTİŞ GELMESİNİ SAĞLADI"

ABB Başkanlığı döneminde geçirdikleri her incelemeden sorunsuz geçtiklerini belirten Yavaş, "Öyle ki eski döneme ait bizim yaptığımız şikayetler bakanlık dosyalarında bekletilirken Ankara'nın meşhur trolü ikide bir tweet atıp müfettiş üstüne müfettiş gelmesini sağladı. Gün geldi belediyede müfettişleri oturtacak yer kalmadı. Ama çok memnunduk çünkü bir iftira atıyorsunuz, 'Çamur at izi kalır' diye. Bunu temizlemenin yolu nedir? Gelip belediyede inceleme yapılması. Müfettişler geldiler, incelediler, incelediler. Herhalde takdir edersiniz ki en ufak bir şey olsaydı şimdi bunları arş-ı alaya çıkarırlardı. Allah'ın izniyle benim bu beş yılda bir tek bürokratım savcılığa dahi gitmedi. Dolayısıyla bizler, bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir şey yapmadık" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR, PARTİLERİNİ İLÇELERİNDEN ÇOK SEVİYORLAR"

Hizmet için ilçe belediyeleriyle iş birliğinin önemine değinen Yavaş, şöyle devam etti:

"Bizimle iş birliği yapan, elimizi tutan kimseyi geri çevirmediğimiz gibi tutmayanların ilçeleri kaybetti. Bana göre bunlar 'Her şey Beypazarı için, her şey Ayyaş için, her şeyin Nallıhan için' diyorlar ama hayır. Bunlar, partilerini ilçelerinden çok seviyorlar. Şunu diyemediler. Kendilerine benimle görüşmeyi yasaklayanlara, 'Ben yarın kendi ilçeme gittiğimde bunun hesabını veremem' demediler. En büyük örneği yine Beypazarı'nda. Kesimhane yapmak için ihaleye çıktık. Aşağı yukarı beş milyon lira. Yukarıdan kızmışlar, 'Niye büyükşehire yaptırıyorsun, sen yap' demişler. Biz de ihaleyi iptal ettik. Bizim beş milyona yapacağımızı belediyeden meclisinden karar alıp kredi çekerek yedi buçuk milyona yaptı. Bu iyilik mi kötülük mü şimdi?"