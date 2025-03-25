Mansur Yavaş, İkinci Dönemde Görevi Bırakacağını Açıkladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, İkinci Dönemde Görevi Bırakacağını Açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iftar programında yaptığı konuşmada, siyasette ölçülü ve dürüst olmanın önemine dikkat çekerek, ikinci döneminin sonunda görevden ayrılacağını duyurdu. Ayrıca, kul hakkının önemine vurgu yaptı.

25.03.2025 11:26  Güncelleme: 12:29
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmaya ilişkin olarak, "Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir. Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım" dedi. Yavaş, ayrıca ikinci döneminin sonunda görevi bırakacağını da söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün Polatlı'da iftar programına katıldı. Yavaş, ikinci döneminin sonunda görevi bırakacağını belirterek şunları söyledi:

"İlçe belediyelerimizden özellikle bizim elimizi tutan belediye başkanı diye vatandaştan oy isterken yeni bir çok belediyemiz oldu. Onların bir dediğini iki etmeden emsallerimiz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik. Maalesef siyasette her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben siyasette yalan söylememeyi kendime yol edindim. Neden derseniz bir gün gelir vatandaşın birisi size bir şey söylerse siz de ona yalan söylerseniz aradan birkaç ay veya bir iki yılı geçince tekrar aynı şeyi sorarsa aynı yalanı söyleyemezsiniz. Ama doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse doğruyu söylersiniz.

"Kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin"

Şimdi mübarek ayların içerisindeyiz. Dolayısıyla sadece Cenabı Allah aç kalın diye bize oruç tutturmuyor. Aynı zamanda orucu beynimizde, kalbimizde, dinimizde, her yerimizde oruç tutmamız gerekiyor değil mi? İki gün önce bir konuşma yaptık. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir. Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım. Benim gözümde Cenabı Allah'ın yarattığı herkes azizdir. Bizler de onlardan yaptığımız hizmetlerin birçoğunun parasını alıyoruz. Bizim adam ayırma lüksümüz yok. Dolayısıyla herkese eşit bir şekilde ihtiyaçları neyse o oranda hizmet etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Allah hepsini biliyor. Dolayısıyla böyle kendisini siyaset yapıyor adı altında karalamalar yapanlar ve o karalamalar her zaman için kendilerine bulaşmıştır. ve yine de bulaşacaktır. Cenabı Allah görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınızda alnı açık sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallık alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, İkinci Dönemde Görevi Bırakacağını Açıkladı - Son Dakika

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