Mansur Yavaş: "İktidar Değiştiği Zaman, İhtiyaç Sahibi Herkesin İhtiyacını Önleyeceğiz"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediye olarak Ankara'da durumu iyi olmayan emekli, dar gelirli ve asgari ücretliyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "İşte iktidar değiştiği zaman, bu anlayışla gelecek bir iktidar halktan yana hizmet edecek bir iktidar, emeklilerin durumunu seyretmeyecek, onları önceleyecek, öğrencinin, dar gelirlinin, memurun ve ihtiyaç sahibi herkesin ihtiyacını önceleyecek bir iktidar geldiği zaman inşallah bu kentte hep beraber çok daha mutlu yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Çankaya Belediyesi tarafından Mürsel Uluç Mahallesi'nde İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş,Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İlçe Başkanı Ali Baltacı, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Adnan Beker, birçok partili ile vatandaş katıldı.

Yavaş burada şöyle konuştu:

"Bugün burada güzel bir açılış için bir araya geldik. 2019 yılından 2024'e hizmet ettik. Daha önce oy vermeyenler de oy verdiler. Çünkü beş yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadığımızı, halktan yana belediyecilik yaptığımızı gördüler. Zaten belediyecilik yüksek binaları dikmek filan değil. Tam tersine betondan boğulmuş Ankara'da öncelikle yeşili artırmak ki bizden önceki 25 yıldır yapılan kadar yeşil alanı biz beş yılda yaptık. Kentte yaşayan herkesi çocukların ihtiyacı nedir, öğrencinin ihtiyacı nedir, ailenin ihtiyacı nedir, emeklinin ihtiyacı nedir her kesimin kendine göre ihtiyaçları var. Bizler de belediye başkanlığı görevi sırasında özellikle hep bunları önceledik. Yani kentte yaşayan her bir bireyin yaşadığı kentten mutlu olması yaşadığı bölgede keyif alması için çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenledik."

"200 binin üzerindeki aile artık otobüslerimizi ücretsiz kullanıyor"

Ankara'da bizler seçime gelmeden önce biliyorsunuz paketler dağıtılıyordu. Makarna paketleri vesaire. ve dediler ki 'Eğer bunlar belediyeyi kazanırsa bu yardımları kesecek.' Beş yıl boyunca gördüler ki bırakın paket dağıtmayı Başkent Kart çıkartmak suretiyle herkesin, her annenin kendi çoluğunun çocuğunun ailesini gidip esnaftan satın alarak giderebileceği, gerçek ihtiyacı neyse onu karşılayacağı bir şekilde yani bir elin bir ele vermedi ve insanca bir destek programı başlattık. Bu kentte çocukların servis ücretlerini ödüyoruz, destek alan ailelerin. Ortaokul ve liseye giden 60 bin öğrenci ücretsiz gidiyor. Şu anda 200 binin üzerindeki aile artık otobüslerimizi ücretsiz kullanıyor. Dolayısıyla bırakın yardımları kesmeyi, yaptığımız destekler paylaşımlarımız tamamen insani ölçüler içerisinde ve hep insanı önceleyen, park bahçelerden tutun bu tür desteklere kadar. Bunların içerisinde de en önemlisi emeklilerimizin durumu. Biz göreve geldiğimizden önce hiç yoktu. Şu anda 14 emekli lokalimizin 16 bin üyesi var büyükşehirin. Şifa Termal Otelini bize bir vatandaş bağışladı, burada şehit gazi aileleri ücretsiz konaklıyor. Bu arada yine emeklilerimizi de düzenli bir şekilde beş gün konaklatıyoruz. Buradan şu ana kadar 10 bin emekli yararlandı. Henüz gitmeyen varsa, ihtiyacı olan varsa termal otel burası, orayı birimlerimizle görüşerek, hizmetlerine sunmaya hazırız. Yine bunun yanında kendilerine iki tane Akçakoca'da ve Balıkesir'de dinlenme tesisimiz var. Emeklilerimizin hayatı boyunca yazlığa gitmemiş, deniz kenarına gitmemiş emeklilerimizin de oralarda ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Gitmek isteyenleri yine belediyemize müracaat etmesi gerekiyor.

"81 bin emekliye tam dört milyar liralık destekte bulunduk"

Şu ana kadar zaman zaman bazı konularda tuzukuruların eleştirisine uğruyoruz. Diyorlar ki 'Belediyenin parasını sosyal yardım alanlara dağıtıyorsun' gibi. Bu insanların birçoğu maalesef insanlığını unutmuş. Kendi durumu iyi olabilir. Ama kendi durumu iyi olmayanlarla dayanışmadıktan sonra onları görmedikten sonra bu kentte biz birlikte yaşayamayız. Hani meşhur bir sözü var peygamber efendimizin 'Komşusu açken tok yatamaz' diye. İşte biz yöneticilere de böyle bir sorumluluk yükleniyor. Yönettiğimiz kentte hiç kimse açlıktan ölmemelidir. Bizim yönettiğimiz kentte hiç kimse soğuktan donmamalıdır. Bunun için biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Ancak iktidarın emeklilere yaptığı zulüm adeta, 20 bin lirayla geçinmek zorunda bırakması, zam yapmaması ve yaş almış ömrünü bu ülke için harcamış insanlarımızın bu rakama mahkum edilmesi karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Asgari ücrete doğru düzgün zam yapmadılar. Tek asgari ücret alanlara ulaşım desteğinde bulunuyoruz. Onlar da artık devletin yayınladığı muhtaç kavramı içerisine girdi, emeklilerimiz zaten öyle. Hükümetin belli ki bunlara zam vermeyeceği ortada hemen emeklilere kampanya yaptık. 81 bin emekliye düzenli olarak aylık desteklerde bulunuyoruz. Bin 500 lira nakit para desteği, 700 lira doğal gaz desteği, üç ay ve aynı zamanda 800 lira bin lira arası birer kilo her ay sadece et alabileceği destekleri yapıyoruz. ve bugüne kadar 81 bin emekliye tam dört milyar liralık destekte bulunduk Ankara Büyükşehir olarak.

"Halkı önceleyen bir iktidarla inşallah mutlu, huzurlu bir günlere buluşmayı diliyorum"

İşte iktidar değiştiği zaman, bu anlayışla gelecek bir iktidar halktan yana hizmet edecek bir iktidar, emeklilerin durumunu seyretmeyecek, onları önceleyecek, öğrencinin, dar gelirlinin, memurun ve ihtiyaç sahibi herkesin ihtiyacını önceleyecek bir iktidar geldiği zaman inşallah bu kentte hep beraber çok daha mutlu yaşayacağız. Zaman zaman paylaşma kampanyaları yaptık. Ankara'da birçok iyi insan var. Onlar da bunlara destekte bulundular. Kimse birbirini görmeden birbirlerine nakit desteklerde bulundular. Biz böyle yaşadık Ankara'da. Pandemiyi böyle atlattık. ve inşallah bundan sonra herkese çok daha rahat, huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir Türkiye'ye hep birlikte gideceğiz. İlk erken seçimde Çankaya Köşkü'nde CHP'li bir cumhurbaşkanı olarak ve CHP'nin iktidarda olduğu, yeni bir anlayışla, yeni bir bakışla halkı önceleyen bir iktidarla inşallah hep mutlu, huzurlu bir günlerde buluşmayı diliyorum Cenabı Allah'tan. Yaşlı nüfusu da artıyor. Yaş almış nüfusunun oranları da artık artmaya başladı. Dolayısıyla eskiden hiç görülmeyen bu emekli lokalleri şimdi çok büyük ihtiyaç haline geldi. ve inşallah yenilerini de açacağız. Bu fikri veren Sayın Başkan'ımıza, çalışanlara herkese çok teşekkür ediyorum ve özellikle Mürsel Uluç Mahallesi için hayırlı uğurlu olsun. Hep güzel günlerde buluşmak üzere. İyi bayramlar diliyorum şimdiden."