Mansur Yavaş\'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş 1'inci çıktı. Yavaş'a oy kullandığı 4101 numaralı sandıktan 236 oy, rakibi Turgut Altınok'a 28 oy çıktı.
ABB Başkanı Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Yavaş'ın oy verdiği 4101 numaralı sandıktan; CHP'nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş'a 236 oy, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'a 28 oy çıktı.
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde, Türk sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'da 'Birlik ve Kardeşlik İftarı' düzenledi. Programa, Büyükelçi Cahit Bağcı, milletvekilleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Bağcı, konuşmasında ramazanın barış ve huzur getirmesini diledi ve Türkiye'nin dış politikasını anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
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