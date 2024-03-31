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Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı

Mansur Yavaş\'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı 4101 numaralı sandıktan 236 oy alarak birinci çıktı. Rakibi Turgut Altınok ise 28 oy aldı.

31.03.2024 19:20  Güncelleme: 19:23
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş 1'inci çıktı. Yavaş'a oy kullandığı 4101 numaralı sandıktan 236 oy, rakibi Turgut Altınok'a 28 oy çıktı.

ABB Başkanı Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Yavaş'ın oy verdiği 4101 numaralı sandıktan; CHP'nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş'a 236 oy, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'a 28 oy çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı - Son Dakika

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