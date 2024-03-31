Mansur Yavaş\'ın oy kullandığı sandıktan zafer çıktı

Azerbaycan'daki Türk STK'larından 'Birlik ve Kardeşlik İftarı'

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde, Türk sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'da 'Birlik ve Kardeşlik İftarı' düzenledi. Programa, Büyükelçi Cahit Bağcı, milletvekilleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Bağcı, konuşmasında ramazanın barış ve huzur getirmesini diledi ve Türkiye'nin dış politikasını anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.