Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Üyeleriyle Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Kızılay İzmir-2 Caddesi esnafının ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, İzmir 1 ve 2 Caddeleri Kentsel Tasarım Projeleri hakkında bilgi vererek, "İnsanların gezerken huzur bulduğu, keyif aldığı bir Ankara'yı hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği'nin üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, Kızılay İzmir-2 Cadde'deki görüşme öncesi ve sonrasında etraftaki vatandaş ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Yavaş, toplantıda şunları kaydetti:

"KENTLER HAFIZALARIYLA YAŞAR"

"Kentler hafızalarıyla yaşar. Ankara'da Ulus'tan başlayan çöküntü alanı Kızılay'a doğru gelmeye başladı ve yeni alanlar yapıldıkça insanlar o tarafları tercih edip bir yandan da AVM'lerden çıkmamaya başladılar. AVM kültürü de Ankara'da yerleşik esnaf kültürünü etkilemeye başladı. AVM'lerde kiralar çok yüksek olduğu için oraya giden vatandaşlar da maliyetlerden dolayı daha pahalıya alışveriş yapıyor. Seçimlerden önce burada; hem açık havada hem de on binlerce mağazanın bulunduğu yerde alışveriş yapabiliriz, diye söylemiştik. Hem tarihimize, kültürümüze, Ankara'nın en gözde yerlerini yeniden canlandırmak sahip çıkmak hem de buradaki esnafların burayı terk etmemesi adına kenti güzelleştirmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili tasarım projeleri yaptık. İzmir Caddesi ihalesi gerçekleşti ve yapımına başladık. İnşallah kısa sürede bitireceğiz."

Konuşmasında Ulus'ta yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Yavaş, tarihi kent merkezinin yürüyüş yollarıyla Kızılay'a bağlanması gerektiğini belirtti. Kızılay'ın hafta sonları belirli saatlerde trafiğe kapatılması projesini de hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"KIZILAY, HEM KENTLİNİN HAVA ALDIĞI HEM DE ESNAFIN PARA KAZANDIĞI BİR ALAN OLACAK"

"Sadece toplu ulaşım taksi ve otobüslerin sakin bir şekilde geçebileceği ama binlerce insanın buralarda yaya olarak, ailece, çocuklarıyla el ele tutuşarak hem gezmeleri hem de alışveriş yapmaları fikrimi söylemiştim. İnşallah kamu kuruluşlarıyla görüşerek ve sizlerin de arzusu, talebi doğrultusunda burayı yayalaştırılmış, tamamen insanların gezdiği eski haline getireceğiz. Çünkü yaşım itibarıyla Kızılay'da insanların akşamları rahat rahat gezdiği ortamları gördüm. İnşallah o ortamları tekrar yaşayacağız. İnşallah buralar çok daha renkli bir hale gelecek. Hem kentlinin nefes aldığı ve rahat ettiği hem de esnafımızın daha fazla para kazandığı bir alan olacak."

Cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmesi planlanan Kentsel Tasarım Projeleri'nden de bahseden Yavaş, "Ankara'da böyle prestij caddelerin çoğalmasını sağlayacağız. İnsanların gezerken huzur bulduğu, keyif aldığı bir Ankara'yı hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İzmir Caddesi İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Yavuz, destekleri için Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Size plaket vermeyeceğiz, oy vereceğiz" dedi.