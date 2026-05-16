Yavaş'tan Tarihi Kentler Birliği'nde uzlaşı vurgusu

16.05.2026 11:27  Güncelleme: 13:26
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği toplantısında AK Partili Büyükkılıç ile uzlaşıya gidilmesinin polemik yapılmasına tepki göstererek, kültürel mirasın korunması için işbirliğinin doğal olduğunu söyledi.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi'nin Olağan Toplantısı'nın ikinci gününde, birlik başkanı ve encümen üyeleri seçimi öncesinde yaptığı konuşmada AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uzlaşıya gidilerek liste çıkarılmasının polemik haline getirilmesine tepki gösterdi. Yavaş, "Hepimizin ortak mirası ve bize atalarımızdan gelen biz de bundan sonra torunlarımıza ve onların torunlarına miras olarak aktaracağımız bu kültürel birikimi elbette korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor. Bundan da daha doğal bir şey yok" dedi.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ikinci gününde Kocatepe Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde Plan ve Bütçe Komisyonu Kurulması ve Komisyon üyelerinin seçimi, üyelik taleplerinin görüşülmesi, Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, Birliğin 2025 Yılı faaliyet raporu ve sunumu, 11-15 Şubat 2026 tarihlerinde Portekiz ve İspanya'ya gerçekleştirilen teknik inceleme programı hakkında meclisin bilgilendirilmesi, Haziran 2025 tarihinde başlatılan proje desteklerinde son durum bilgilendirilmesi, Birlik Başkanı'nın gizli oyla seçimi, Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile Katip Üyelerin (Meclis Divanı) gizli oyla seçimi ve encümen üyelerinin gizli oyla seçimi gerçekleştirilecek.

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uzlaşıya gidilmesi sonucunda seçimlere tek aday olarak girecek olan Yavaş, açılış konuşmasında uzlaşı sağlanmasının polemik haline getirilmesine tepki gösterdi. Yavaş şöyle konuştu:

"Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu günden bu yana yalnızca belediyeleri bir araya getiren bir yapı değil; Türkiye'nin tarihi kentlerine, kültürel mirasına ve ortak hafızasına sahip çıkan güçlü bir dayanışma zemini olmuştur. Bu Birliğin en önemli özelliği, siyaset üstü bir anlayışla hareket etmesidir. Çünkü kültürel miras hepimizin ortak emanetidir. Bu mirasa sahip çıkmak, hangi şehirden, hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de bu anlayışla, geçtiğimiz iki yıl boyunca Tarihi Kentler Birliği'nin kurumsal birikimini güçlendirmek, belediyelerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak ve Anadolu'nun tarihi kentlerine daha somut destekler sunmak için çalıştık."

"BU BİRLİKTELİĞİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bugün birazdan gerçekleştireceğimiz Meclis toplantımızda önce Divanımızı oluşturacağız. Ardından Genel Sekreterimiz Oktay Bey, iki yıllık görev süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşacak. Devamında Birliğimizin seçim sürecini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seçim sürecine de yine Tarihi Kentler Birliği'nin ruhuna yakışır bir birliktelikle hazırlanmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Dün liste oluşturma konusunda bir uzlaşma yaptığımız kamuoyuna duyuruldu. Akşam televizyonlarda çeşitli yorumlar izledik. İnsan bazen hayret ediyor. Neden derseniz Cenabıallah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Herkes aynı şeyi düşünseydi bir robot gibi hepimizi aynı şekilde yaratırdı. Dolayısıyla farklı fikirler elbette olacak. Farklı fikirler olacak ki insanlar birbirinden bu farklı fikirleri duyup bir araya gelmenin mutluluğunu ve doğruyu o şekilde bulacaklar. Beş parmağın beşi de birbirine benzemiyor. Her birinin görevi ayrı. Bu beş parmak kucaklamaya da yarar, yumruk atmaya da yarar. Ama Türk milleti şunu biliyor: Ortak miras konusunda veya ortak değerlerimiz konusunda her zaman Türk milleti yan yana gelmeye bir olmaya hazırdır. Ama bir dış tehlike olduğu zamanda yine tek bir yumruk olup ortak bir şekilde bunu mukavemet etmeye de hazırdır. Biz böyle bir milletiz. Dolayısıyla hepimizin ortak mirası ve bize atalarımızdan gelen biz de bundan sonra torunlarımıza ve onların torunlarına miras olarak aktaracağımız bu kültürel birikimi elbette korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor. Bundan da daha doğal bir şey yok. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etmesine bugünkü bu uzlaşma adı verilen birlikteliğin sembol olarak inşallah gelecek kuşaklara aktarılmasını temenni ediyorum.

"GELECEĞİ BİRLİKTE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde de ortak akılla, dayanışmayla ve birlikte çalışma iradesiyle yol almanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, tüm siyasi partilerimizin ortak mutabakatıyla Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyelikleri için ortak listeler hazırlanmıştır. Bu yaklaşımın, Birliğimizin siyaset üstü kimliğini ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyorum. Tarihi Kentler Birliği'nin amacı bellidir: Kentlerimizin tarihi dokusunu korumak, kültürel mirasımızı geleceğe taşımak ve yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği zemini kurmak. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ortaklaştırarak; rekabetle değil dayanışmayla; geçmişimize sahip çıkarak geleceği birlikte kurmaya devam edeceğiz. Bu süreçte destekleriniz, katkılarınız ve yol arkadaşlığınız bizler için son derece kıymetli."

Kaynak: ANKA

