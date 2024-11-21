Mansur Yavaş, Maden İşçilerine Destek Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Maden İşçilerine Destek Verdiklerini Açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan'daki maden işçilerinin Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı başlattığı eyleme destek verdi. Yavaş, işçilerin endişelerini dinleyerek, onlara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

21.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:37
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışı kararına karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme destek verdi. Yavaş, "Biz arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde maden işçilerinin başlattığı eylem devam ediyor. 500'den fazla madencinin dün sabah saatlerinde Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı kendisini yerin 350 metre altındaki madene kapatarak başlattığı eyleme Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş destek verdi.

İşçilerle eyleme ilişkin konuşan Yavaş daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Öğrendiğim kadarıyla dün Bakan Yardımcısı gelmiş buradan gerekli bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar biz Ankara Büyükşehir, Nallıhan ve Beypazarı Belediyeleri olarak kendilerine bu eylemleri süresince destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu arada Sayın Bakanla biraz önce ben yazıştım önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini bize bildirdi. Ben de bunu buradaki işçi arkadaşlara ilettim. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız sadece işleri açısından güvence istediklerini belirtti. Sendika başkanımız ve temsilcimiz burada. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Bakanla görüşülüp uygun bir yol bulunur diye düşünüyorum. Bu kadar insanı kimse işsiz, ekmeksiz bırakmaz diye düşünüyorum. Bunlar işi bilen burada üretimi devam ettiren insanlar. Bunları işten çıkarıp bir başkasını onların yerine getirmesi pek mantıklı bir şey değil. Tereddüte düşüren noktalar  '4 ay içerisinde lojmanları boşaltın' denilince buradaki işçileri işten çıkarıp, oralara yeni işçiler getirilecek endişeleri var hepsinin. İnşallah bunları da Bakan Beyle görüşülüp çözülür. Biz arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz."

Mansur Yavaş, Maden İşçilerine Destek Verdiklerini Açıkladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Maden İşçilerine Destek Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika

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