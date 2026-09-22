Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu\'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi

Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'daki okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi. Yavaş, çocukların olduğu yerde şiddetin gölgesi dahi olmaması gerektiğini belirterek yaralananlara acil şifa, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun diledi.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Okul dediğimiz yer, evlatlarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz, onların geleceğe hazırlandığı yerdir. Çocuklarımızın olduğu bir yerde şiddetin gölgesi dahi olmamalı. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan saldırı hepimizi bir kez daha derinden üzdü. Okul dediğimiz yer, evlatlarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz, onların geleceğe hazırlandığı yerdir. Çocuklarımızın olduğu bir yerde şiddetin gölgesi dahi olmamalı. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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