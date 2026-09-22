Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu\'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'daki okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi. Yavaş, çocukların olduğu yerde şiddetin gölgesi dahi olmaması gerektiğini belirterek yaralananlara acil şifa, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun diledi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Okul dediğimiz yer, evlatlarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz, onların geleceğe hazırlandığı yerdir. Çocuklarımızın olduğu bir yerde şiddetin gölgesi dahi olmamalı. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda yaşanan saldırı hepimizi bir kez daha derinden üzdü. Okul dediğimiz yer, evlatlarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz, onların geleceğe hazırlandığı yerdir. Çocuklarımızın olduğu bir yerde şiddetin gölgesi dahi olmamalı. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur YavaşGüvenlikPolitikaTurgutluManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:57
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 11:50:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement