Mansur Yavaş, Muhtarlar Günü\'nde muhtarların köprü görevi üstlendiğini söyledi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek muhtarların gününü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızı ortak akılla, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yönetirken vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir köprü kuran, mahallelerimizin sesini bizlere ulaştıran kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.