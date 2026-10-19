Mansur Yavaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevi üstlendiğini söyledi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevi üstlendiğini söyledi

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Mansur Yavaş, Muhtarlar Günü\'nde muhtarların köprü görevi üstlendiğini söyledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, mesajında muhtarların vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü kurduğunu belirterek günlerini kutladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek muhtarların gününü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızı ortak akılla, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yönetirken vatandaşlarımızla aramızda güçlü bir köprü kuran, mahallelerimizin sesini bizlere ulaştıran kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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