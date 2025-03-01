Mansur Yavaş, Ramazan'ın İlk Sahurunda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ramazan'ın İlk Sahurunda Gençlerle Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının ilk sahurunu yaklaşık 2 bin gençle birlikte ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yavaş, gençlere iş hayatındaki başarıları ve daha iyi bir eğitim için destek sözü verdi.

01.03.2025 01:59  Güncelleme: 03:28
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının ilk sahurunu Başkentli gençlerle yaptı. Yavaş, "Bizlere yakışır bir Ramazan ayı diliyorum hepinize. Gençler özellikle hepinize eğitim alanınızda iş hayatınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı uzun ömür, başarılar diliyorum. Eğitimleriniz bittikten sonra da işsiz kalmadan mezun olur olmaz hepinizin işe gireceği bir Türkiye diliyorum size. Çünkü aileleriniz her türlü fedakarlığı yaparak sizleri okumaya gönderdi. İyi ki de Ankara'ya geldiniz üniversiteyi Ankara'da okudunuz. Sizlerin daha iyi eğitim alabilmesi için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının ilk sahurunu Başkentli gençlerle yaptı. Yaklaşık 2 bin genç ile ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bozkurt, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Yavaş gençlere şöyle hitap etti:

"Ramazan ayına gençlerle birlikte başlayalım dedik. Öncelikle gençlerimizin hepsine inşallah tuttukları oruçların kabul olmasını diliyorum. Ramazan dayanışmadır, berekettir ama sadece benim anlayışına göre aç kalmak değil bir yandan orucumuzu tutarken aynı zamanda her türlü kötülüğe karşı da oruç tutmamız gerekiyor. Dilimizi tutmamız gerekiyor. Beynimizi, kafamızı, düşüncelerimizle hep olumlu yönde Ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde tutmamız, bu şekilde bir ayı geçirmemiz gerekiyor. ve böyle olduğu müddetçe de inşallah insanların birbirine olan sevgisi, saygısı daha da artacaktır. Ben bizlere yakışır bir Ramazan ayı diliyorum hepinize.

Gençler özellikle hepinize yine eğitim alanınızda iş hayatınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı uzun ömür diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah eğitimleriniz bittikten sonra da Allah herkesin gönlüne göre versin. İşsiz kalmadan mezun olur olmaz hepinizin işe gireceği bir Türkiye diliyorum size. Çünkü aileleriniz her türlü fedakarlığı yaparak sizleri okumaya gönderdi. İyi ki de Ankara'ya geldiniz. Üniversite Ankara'da okudunuz diyerek sizlere daha iyi eğitim vermesi için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii bu arada akdademilerimiz var. Kütüphanelerimiz var. Ramazan ayında akşamları yemek yiyebileceğiniz yerler var. Paket dağıttığımız alanlar var. İnşallah sizleri hiçbir şeyden mahrum etmeden hem Ramazan ayını rahatça geçirmenizi hem de eğitim hayatı boyunca güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Başarılar diliyorum. Gelecek mutlaka sizin. Çünkü artık bundan sonra hepimizin karşı çıktığı mülakatsız günler, liyakat dolu günler çalışanını hak ettiği zaman, hem işine gireceği hem okulda başarılı olacağı o günler sizin olsun. Size ancak bunları diliyorum. Güzel bir Türkiye diliyorum. Özgür bir Türkiye diliyorum. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum."

Konuşmasının ardından Yavaş gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ramazan'ın İlk Sahurunda Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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