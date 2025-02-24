Mansur Yavaş: Sağlıklı Kentler için İnsan Hareketliliği Önemli - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Sağlıklı Kentler için İnsan Hareketliliği Önemli

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık ve obezite konularında düzenlenen panelde, kent planlamasında insan hareketliliğinin önemine vurgu yaptı. Yavaş, kentte bisiklet yolları oluşturulması ve sağlıklı yaşam alanları yaratılmasının gerekliliğini dile getirdi.

24.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:28
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent planlamasında yalnızca konforun değil, insan hareketliliğinin de gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşam tarzımız, araba ile eve gitmek, garaja girmek, asansörle çıkmak ve gün boyunca bin adım bile atmamak üzerine kurulu. Toplu ulaşım tercih edildiğinde ise insanlar daha fazla yürür, birbirleriyle daha fazla etkileşim kurar ve kent hayatı canlanır" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ABB Konferans Salonu'nda, Dünya Obezite Günü kapsamında, "Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli ve Resim Sergisi" düzenledi. Panele ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman katıldı. "Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler" paneli kapsamında Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Prof. Dr. Levent Sütçügil, Dr. Dyt. Banu Salman, obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmede bulundu.

"Spor yapma hakkı temel insan haklarındandır"

Uzmanların ardından Mansur Yavaş da bir konuşma gerçekleştirdi. Yavaş, avaş, kent planlamasında yalnızca konforun değil, insan hareketliliğinin de gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşam tarzımız, araba ile eve gitmek, garaja girmek, asansörle çıkmak ve gün boyunca bin adım bile atmamak üzerine kurulu. Toplu ulaşım tercih edildiğinde ise insanlar daha fazla yürür, birbirleriyle daha fazla etkileşim kurar ve kent hayatı canlanır" ifadesini kullandı.

Yavaş, obezitede akran zorbalığı ve toplumsal bilincin önemine değindi. Yavaş, Avrupa'daki uygulamalardan örnek vererek, "Gençlik merkezlerinde çocuklar serbest bir ortamda vakit geçiriyor, birbirlerine zarar vermemeleri dışında herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Akran zorbalığına karşı sert kurallar uygulanıyor ve bu sayede hoşgörü ortamı sağlanıyor. Toplumun her kesimi bu konuda sorumluluk alıp bilinçlenmeli" dedi.

Ankara'da yapılan bisiklet yollarına ilişkin konuşan Yavaş, "Kentte bisiklet yolları oluşturuyoruz ancak bunların kullanımını arttırmak için toplumsal farkındalık oluşturmalıyız. Bazı sürücüler, bisiklet yollarının gereksiz olduğunu düşünerek bu alanları işgal ediyor. Oysa ki, bisiklet kullanımı gelecekte hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor. Bu bilinç yerleştirilmeli" diye konuştu.

Yavaş, sağlıklı kent yaşamını desteklemek için Ankara'da büyük park projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, " Birleşmiş Milletler, spor yapma hakkını temel insan haklarından biri olarak kabul ediyor. Bu nedenle biz de Ankara'da yeşil alanları arttırıyor, insanlara spor yapabilecekleri alanlar sunuyoruz. Bu parklar sadece dinlenme alanları değil, aynı zamanda vatandaşın hareket etmesini teşvik eden merkezler olmalıdır" dedi.

Yavaştan "ekran bağımlılığı" uyarısı

Ekran bağımlılığı konusuna da değinden Yavaş, çocukların teknolojiye olan bağımlılığının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek "Bir çocuk meclisi ziyaretimizde, çocuklardan biri elindeki tabletten başını kaldırmadan fotoğraf çektirdi. Bu, çocukların teknolojiye ne kadar bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Hareketsizlik ve ekran bağımlılığı, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın konuşmasının ardından Dijital Afiş Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Törende birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca, Sağlıklı Yaşam Elçilerine sertifika ve rozet takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Sağlıklı Kentler için İnsan Hareketliliği Önemli - Son Dakika

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