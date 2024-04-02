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Mansur Yavaş, Seçim Zaferini ANKA'ya Değerlendirdi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Seçim Zaferini ANKA'ya Değerlendirdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim zaferini ANKA'ya değerlendirdi. Yavaş, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu anlattıklarını ve halkın bunu sandıkta gösterdiğini belirtti.

02.04.2024 10:46  Güncelleme: 11:00
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, seçim zaferini ANKA'ya değerlendirdi, "Şimdi belediye başkanlarımız çoğaldı. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Betonun, plastiğin insana hiçbir faydası olmadığını, belediyenin asıl işlevinin vatandaşın her türlü problemini çözmek olduğunu anlattık. Seçim zamanı rakiplerimize anlatamadık ama halk onlara sandıkta anlattı" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ankara'da CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden kazandı. Sonuçların netleşmesinin ardından Ankaralılara teşekkür buluşmalarıyla haftaya başlayan Mansur Yavaş, seçim zaferini ilk kez ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi, soruları yanıtladı.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ÇOĞALDI. GÜZEL GEÇTİ, MERAMIMIZI ANLATTIK"

Yoğun bir propaganda dönemi geçiren, 44 miting yapıp 25 ilçe gezen ABB Başkanı Yavaş, seçim çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

"Şimdi belediye başkanlarımız çoğaldı. Güzel geçti, meramımızı anlattık. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Betonun, plastiğin insana hiçbir faydası olmadığını, belediyenin asıl işlevinin vatandaşın her türlü problemini çözmek olduğunu anlattık. Tabii seçim zamanı rakiplerimize anlatamadık ama halk onlara sandıkta anlattı. ve inşallah bu tür belediyeciliğin bütün ülkeye yayılmasını istiyoruz."

"EYLÜL AYINDAKİ ANKETTE DE KEÇİÖREN'DE TURGUT BEY'İN ÇOK ÖNÜNDE ÇIKIYORDUM"

Yavaş, ilk mitingini de son mitingini de rakibi Turgut Altınok'un belediye başkanlığı yaptığı Keçiören'de gerçekleştirdi. 10 puana yakın oy farkıyla kazandıkları Keçiören seçimiyle ilgili şunları söyledi:

"İkişer kez bütün ilçelerimizi gezdik. Ben eylül ayında yaptığımız araştırmada Keçiören'i alacağıma inanıyordum. Fakat uygun aday bulamıyorduk. Adayların birçoğuna 'haydi haydi' dememize rağmen olmuyordu ama en sonunda yanıma gelen Mesut Özarslan bir daha anket yaptırdı. O anketi görünce kazanabileceğini anladı. Çünkü eylül ayındaki ankette de Keçiören'de Turgut Bey'in çok önünde çıkıyordum. O ümitle inanan bir aday arıyordum. En sonunda Mesut Başkan'ı bulduk. Gerçekten güzel çalıştı onun için özellikle seçmene bir işaret olsun diye önce Keçiören'de başladık. Sonra noktayı da orada vurduk. Ama iyi ki öyle yapmışız. Şu anda Türkiye'de nüfusu birçok ilden fazla olan Keçiören Belediyesi'ni de bu şekilde farkla kazandık.

Etimesgut'u da farkla kazandık. Gölbaşı'nda kazandık, Polatlı'da kazandık, say say bitmiyor. İnşallah bir daha 25 ilçenin 25'inde kazanılır öyle diyeyim çünkü ben aday değilim."

"ANKARA HALKI BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN BAŞKANLARIN HEPSİNİ SANDIKTA CEZALANDIRDI"

Yavaş, bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri hakkında da şunları söyledi:

"Biz yine 25 belediye başkanı olarak mecliste, meclis başkanı aynı zamanda benim, 16 da belediye başkanı var yanımda. 8 belediye başkanı Cumhur İttifakı'nın bir de bağımsız belediye başkanına aynı çağrıda bulunacağız 'Gelin beraber olalım Ankara'yı yönetelim' diye. Gerçi onlar inşallah kabul ederler. Ederlerse çok memnun oluruz. Ama etmezlerse de sorun yok çünkü mecliste çoğunluğumuz var. Ankara halkı bizim yıllardır yaptığımız şikayeti gördü, değerlendirdi ve o bizimle işbirliği yapmayan belediye başkanlarının hepsini cezalandırdı sandıkta. Umuyorum 8 arkadaşımız da bizimle işbirliği yapar ve birlikte güzelce Ankara'ya hizmet ederiz."

"YOLSUZLUK, HIRSIZLIK YAPMAYACAĞIZ VE 60 PROJE VAADİNİ DE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da şu ifadeleri kullandı:

"Mutluyuz, gururluyuz. Keçiören'e hizmet için geldik. Mansur Yavaş belediyeciğini ortaya koyan şiarla geldik. Buna devam edeceğiz. Kimsesizin, fakirin, yoksulun, emeklinin yanında duracağız. Halkımıza sözümüz var. Yolsuzluk, hırsızlık yaptırmayacağız. ve elimizden geleni, vermiş olduğumuz 60 proje vaadini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Seçim Zaferini ANKA'ya Değerlendirdi - Son Dakika

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