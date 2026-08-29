Mansur Yavaş: 30 Ağustos, milletin iradesinin simgesi - Son Dakika
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Mansur Yavaş: 30 Ağustos, milletin iradesinin simgesi

Mansur Yavaş: 30 Ağustos, milletin iradesinin simgesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, zaferin yalnızca askeri bir başarı değil, milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Atatürk ve şehitleri minnetle andı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "30 Ağustos, yalnızca askeri bir zaferin değil; yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan bir milletin sarsılmaz iradesinin simgesidir. Büyük Taarruz'la başlayan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere ulaşan bu eşsiz mücadele, milletimizin hiçbir koşulda esaret altında yaşamayacağını tarihe bir kez daha yazmıştır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımadığı mesajda, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos, yalnızca askeri bir zaferin değil; yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan bir milletin sarsılmaz iradesinin simgesidir. Büyük Taarruz'la başlayan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere ulaşan bu eşsiz mücadele, milletimizin hiçbir koşulda esaret altında yaşamayacağını tarihe bir kez daha yazmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, kahraman ordumuzun cesareti ve milletimizin fedakarlığıyla kazanılan bu büyük zafer; bizlere yalnızca bağımsız bir vatan değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan onurlu bir yol bırakmıştır.

"BUGÜN BİZE DÜŞEN EN BÜYÜK GÖREV, DEMOKRATİK DEĞERLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK"

Bugün bizlere düşen en büyük görev; atalarımızın canları ve emekleriyle bizlere emanet ettiği bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumak, demokratik değerlerimizi güçlendirmek ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 30 Ağustos, milletin iradesinin simgesi - Son Dakika

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