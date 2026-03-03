Mansur Yavaş: "İsrail'de Canlı Yayın Sırasında Cnn Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman'ın Gözaltına Alınmasını Kınıyorum" - Son Dakika
Mansur Yavaş: "İsrail'de Canlı Yayın Sırasında Cnn Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman'ın Gözaltına Alınmasını Kınıyorum"

03.03.2026 14:37  Güncelleme: 15:21
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınadı ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " İsrail'de canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınıyorum. Basın mensuplarının görevini yapması suç değildir. Gazetecilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından İsrail'de yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, şunları kaydetti:

"İsrail'de canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınıyorum. Basın mensuplarının görevini yapması suç değildir. Gazetecilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

