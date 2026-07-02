(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 1993… Tarihimize kara bir leke, ortak vicdanımıza hiç dinmeyecek bir acı olarak kazınan Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.