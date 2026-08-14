Mansur Yavaş'tan parti değiştireceği iddialarına ilişkin açıklama: "Bizim gündemimiz Ankara" - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan parti değiştireceği iddialarına ilişkin açıklama: "Bizim gündemimiz Ankara"

Mansur Yavaş\'tan parti değiştireceği iddialarına ilişkin açıklama: "Bizim gündemimiz Ankara"
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin 'Benimle ilgili bir gelişme olduğunda doğrudan benden duyarsınız. Bizim gündemimiz Ankara' dedi.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştireceği iddialarına ilişkin "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde hakkında çıkan "parti değiştireceği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor. Gerekli görmem halinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara.

"ÖNCELİĞİMİZ ANKARA"

Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla. Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara'nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara'nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.

Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan parti değiştireceği iddialarına ilişkin açıklama: 'Bizim gündemimiz Ankara' - Son Dakika

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