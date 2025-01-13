Mansur Yavaş\'tan Rıza Akpolat\'a Gözaltı Tepkisi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır. İfade vermek için çağrılabilecek bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması, adaletin şaibeye mahal bırakmaması gerektiği gerçeğiyle çelişmektedir. Adalet her koşulda herkes için adil ve eşit bir şekilde işletilmelidir."