Mansur Yavaş, Turgut Altınok\'un malvarlığı iddialarına yanıt verdi

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin malvarlığıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Kaldı ki kız kardeşiniz 'bu mal beyanı eksik' diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. 'Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" dedi.
Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları SKM açılışına katıldı. Yavaş, AKP'nin Ankarü Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin malvarlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Altınok'a yineden "halktan sakladığınız ne varsa açıklayın" çağrısında bulunan Yavaş, şöyle konuştu:
"Belediye başkanı şeffaf olmalıdır değil mi? Mal beyanını açıklamalıdır değil mi? 199 yılında Beypazarı belediye başkanlığını yaptığımdan itibaren bütün hesaplarım açıktır. Kaldı ki dördüncü defa aday oluyorum. En ufak bir açık bulsalardı her gün televizyonda onları dinleyeceksiniz değil mi? Dolayısıyla mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Şimdi de diyor ki 'Bana tapularını göster.' Bir tane bile daire, bir tane bile arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Kaldı ki kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halktan sakladığınız ne var her şeyi açıklayın. Zaten bunlar mutlaka bir şekilde göz önüne çıkacaktır.
"ANKARA ARTIK KİRLİ İFTİRA SİYASETİNDEN BIKTI"
Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. Şimdi benim 2014 yılındaki seçimden sonra iş bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı 32 yıl taksitle aldığı taksit, taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi...Daha da alalı iki yıl oldu. Mansur Yavaş'ın 'Londra'da evi var, Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. Şöyle diyor; 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder.' Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bizde yalan yok. En ufak bir eksiğimiz olsa devletin bütün kademeleri elinizde öyle mi? Her şeyi çıkarırsınız. Basın toplantısında daha başka şeylerde anlatacağım inşallah. Artık bu kirli iftira siyasetinden bıktı Ankara. Tertemiz oldu Ankara. Sizleri yalanlarınızı, kirli siyasetinizi, iftiralarınızı, kendinize oy vermeyenleri aşağılamanızı, bölmenizi... 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefesini çoktan toprağın altına gömdü artık Ankara sonunda, geri dönüşü asla yoktur."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un malvarlığı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda mahsur kalan 4 araç, Digor Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı. Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelenler, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Olayı duyan ve Rusya'da yaşayan bir vatandaş ise tüm Rus halkının başının sağ olmasını diledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?