Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı mesajında Atatürk'ü minnetle andı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı mesajında Atatürk'ü minnetle andı

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Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı mesajında Atatürk\'ü minnetle andı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya paylaşımında Türkçenin bayramını kutladı. Yavaş, Türk dilini yücelten ve bugünü Türk Dil Bayramı olarak kutlamaya vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını belirtti.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk dilini yücelten, bizlere kazandıran ve bugünü Türk Dil Bayramı olarak kutlamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum" dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güzel ve en zengin dili olan Türkçemizin bayramı kutlu olsun.

Türk dilini yücelten, bizlere kazandıran ve bugünü Türk Dil Bayramı olarak kutlamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum.

Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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