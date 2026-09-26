Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı mesajında Atatürk\'ü minnetle andı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk dilini yücelten, bizlere kazandıran ve bugünü Türk Dil Bayramı olarak kutlamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum" dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güzel ve en zengin dili olan Türkçemizin bayramı kutlu olsun.

Türk dilini yücelten, bizlere kazandıran ve bugünü Türk Dil Bayramı olarak kutlamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum.

Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."