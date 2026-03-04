Mansur Yavaş: Ulaşımla İlgili Problemlerin Çözebildiğimiz Kadarını Çözmek İçin Bütün Gayreti Sarf Ediyoruz

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, taksicilerle iftarda bir araya geldi. Yavaş, Ankara'da ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin "2019'da Belediye Başkanı olduğumda dört kişiye bir araba düşüyordu. Şimdi iki kişiye bir araba düşüyor. Araba sayısı özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra iyice arttı. Kayıtlı olmayan araçlar da var Ankara'da ve şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz. 3 milyon 25 bindi yılbaşındaki araç sayımız. Bunun yanında kiralık araçlar yok. Bir de Başkent olması sebebiyle günübirlik Ankara'ya giren çıkan araçların sayısı yok. Dolayısıyla bir problem var ama inşallah bunu Ulaşım Dairemizle, üniversitelerle çalışıyoruz. Bir şekilde çözebildiğimiz kadarını çözmek için bütün gayreti sarf ediyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafıyla iftarda bir araya geldi. ABB tarafından verilen iftara Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hüseyin Ar, belediye bürokratları ve taksiciler katıldı.

Yiğiner burada yaptığı konuşmada ABB Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz duraklarımız modernleşti. Birçok durağımızı sağ olsun Başkanımız yeniledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız sağ olsun asfalt ihtiyacımız oluyor, diğer ihtiyaçlarımız oluyor, sizler de şahitsiniz zaten tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bu memnuniyetimizi de dile getirmek istiyoruz. Esnafın partisi olmaz. Esnaf hizmete oy verir. Bu kadar basit. Dolayısıyla sizler de neyin ne olacağını en iyisini bilenlersiniz. Ben buradan bir kere daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ben belediye bürokratlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Tekrar sizin mübarek ramazan ayınızı kutlarken şunu da atlamayın ama helal para kazanıyorsunuz, müşteri memnuniyetimiz yüzde 90'larda. Başımıza ne geldiyse geldiyse hep bu uygunsuz yolcu taşımacılığı yapan taksicilerden geldi. Ne oluyor? Hepimiz suçlanıyoruz. Ama Allah razı olsun, sizler helalinden evinize ekmek parası götürüyorsunuz. Müşteri memnuniyeti çok iyi. Sizlerin Başkanı olmaktan onur duyduğumu bir kere daha sizlere ifade etmek istiyorum."

Yavaş: 7 bin 701 taksi var. Yedi yılda sadece 70 tane taksiye işlem yapmışız

Yavaş ise şöyle konuştu:

"Esnaflar olarak bizler sizlere müsteşekiriz. Ne açıdan derseniz ben aday olduğum zamanda ilk başta sizler için ayrıca bir uygulama da yaptırayım demiştim. Dediler ki 'Biz istemiyoruz.' 'Sebebi ne' deyince dediler ki 'Biz mahallelerde artık komşularımızla çok yakın olduk. Herkes ailesini bize emanet ediyor. Dolayısıyla bir yere gideceği zaman bazen ismen bizi arıyorlar.' Baktım son derece haklı. Çünkü öyle bir esnafımız var ki gerçekten gurur duyuyoruz. Yedi yıldır Belediye Başkanıyım. 7 bin 701 taksi var. Yedi yılda 70 tane taksiye işlem yapmışız sadece. Bunu kötülemek için söylemiyorum ama başka yerlerdeki taksici esnafıyla kıyasladığınız zaman sıfır. Böyle bir meslek grubu herhalde başka bir yerde yok. Yani sadece taksiciler arasında değil esnaf grupları arasında da bu kadar az şikayet gelen yer yok. Dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz. Marka oldunuz."

"Şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz"

Onlarca mesaj var, ben birkaç tanesini okuyayım. Diyor ki 'Üç gündür Ankara'dayım. Dilediğiniz zaman istediğiniz saatte her yerde taksi bulabilmek ne güzelmiş. Üstelik nereye gideceksiniz diye de sormuyorlar alırken' diyor. Altından birisini yazmış 'Aynı şeyi yaşadım. 10-15 liralık mesafe için binmiştim. Adam tren garında çantalarımı bagajından kendisi indirip teşekkür etti, mahkum oldum' diyor. Bir tanesi 'Ankara taksicileri bunu hak ediyor. Çoğu saygılı, temiz, dürüst esnaf. Gece mekandan çıkarsın. Art arda üç, dört araba seni bekler. Ankaralı ve İstanbul'da yaşayan bir insan olarak aradaki farkı çok rahat görebiliyorum' diyor. Bunun gibi onlarca mesaj var. 'Neyse çok övüyoruz nazar değmesin bari bu kadarını övmeyelim' diye yazılmış birisi. Allah nazardan saklasın.

Şikayetleri biliyoruz. Trafik konusunda da bilgi vereyim, 2019'da ben Belediye Başkanı olduğumda dört kişiye bir araba düşüyordu. Şimdi iki kişiye bir araba düşüyor. Araba sayısı özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra iyice arttı. Kayıtlı olmayan araçlar da var Ankara'da ve şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz. 3 milyon 25 bindi yılbaşındaki araç sayımız. Bunun yanında kiralık araçlar yok. Bir de Başkent olması sebebiyle günübirlik Ankara'ya giren çıkan araçların sayısı yok. Dolayısıyla bir problem var ama inşallah bunu Ulaşım Dairemizle, üniversitelerle çalışıyoruz. Bir şekilde çözebildiğimiz kadarını çözmek için bütün gayreti sarf ediyoruz.

"En az dokuz ekiple büyük bir asfalt çalışması yapacağız"

Bir konudan daha bahsedeyim. O kadar çok kazı yapan kuruluş var ki bir de bu iklim değişikliği nedeniyle sıcaklardan dolayı gerçekten su patlakları çoğaldı. Yazın iki senedir çok ağır sıcaklıklar yaşıyoruz. Bu da su arızalarının artmasına sebep oluyor. Bazen mesela Yenimahalle ilçesinde 800 sıra veriyoruz. 801, 802 diye sıra kaydediyoruz. Ayrıca Telekom'dan tutun, Turkcel'ine kadar o kadar çok kazı yapan kuruluş var. Dolayısıyla bunlardan bir kısmı işini tamamlıyor bir kısmı işini tamamlamıyor. Ben özellikle ASKİ'ye tembih ettim, bundan sonra taşeron da kazsa asfaltı yapılmadan parası ödenmeyecek. Onun fotoğrafı gelecek ASKİ'ye ondan sonra yapılacak. Ana caddelere gelince ana caddelerde de şöyle bir durum var, biz istediğimiz yere, istediğimiz zaman asfalt atamıyoruz. Ana arterlerin bir çoğunda bozukluk var. Hatta bugün Mamak Belediyesi'nin önünü ve arkasındaki yolu istediler. Mecburen beş günlük tatilde veya Haziran'ın 15'inden sonra okullar kapandıktan sonra Valilik ve emniyet bize izin verirse yapıyoruz. Valilik ve emniyet ana arterlere izin vermeden asfalt yapamıyoruz bu bölgede, mutlaka bilmenizi isteriz ama bu sene ağırlığı şehir içerisinde vereceğiz. En az dokuz ekiple büyük bir asfalt çalışması yapacağız. İnşallah sizler de artık çukura girmeden, kazasız, belasız inşallah mesleğinize devam edersiniz. Bizim AKOM grubumuz var. Bize bildirilen arızaların hepsini mümkünse aynı gece tamir ediyoruz ve bu arızayı bize bildirene de biz teşekkür ederek kendisine fotoğraflı bir şekilde bildiriyoruz."