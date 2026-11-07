Mansur Yavaş, Van'daki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mansur Yavaş, Van'daki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş, Van\'daki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir BelediyesiSosyal MedyaMansur YavaşPolitikaGüncelTrafikMedyaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Eda Ece’den korkutan paylaşım Apar topar hastaneye koştu Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü Mehmet Şimşek: Enerji tedarik şoku şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK’daki görevinden alındı
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
22:40
Netanyahu’ya soğuk duş İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 00:21:16. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Van'daki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android