Mansur Yavaş, Van\'daki kazada ölen 9 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişi için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."