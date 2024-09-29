Mansur Yavaş ve Vahap Seçer Tarsus'ta Yerel Yönetimler Arası İş Birliğini Görüştü - Son Dakika
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Mansur Yavaş ve Vahap Seçer Tarsus'ta Yerel Yönetimler Arası İş Birliğini Görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Tarsus Belediyesi'nde bir araya gelerek yerel yönetimler arası iş birliği, projeler ve ilçenin tarihi değerlerinin korunması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

29.09.2024 09:40  Güncelleme: 09:50
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(MERSİN)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara ilçe belediye başkanları ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Tarsus Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, yerel yönetimler arası iş birliği ve gelecekteki projeler konuşuldu.

Tarsus Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Mansur Yavaş ve Vahap Seçer, CHP'li belediyelerin yerel yönetimdeki başarısına dikkat çekti. Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçede hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, bölgeye yapılacak yatırımların önemine işaret etti.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı da olan Mansur Yavaş, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Yavaş, özellikle turizm, tarım ve sosyal hizmetler alanında ilçenin başarıyla yürüttüğü projelerin, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği başkanı olarak Tarsus gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin kentlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yerel yönetimler arası iş birliği ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. İlçenin sahip olduğu tarihi mirasın hem Türkiye hem de dünya turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Ali Boltaç, görüşmelerde CHP'li belediyelerin kent yönetimindeki başarılarına dikkat çekerek, geleceğin kentlerinin CHP'li belediyelerle şekilleneceğini belirtti.

Mansur Yavaş ve Vahap Seçer Tarsus\'ta Yerel Yönetimler Arası İş Birliğini Görüştü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş ve Vahap Seçer Tarsus'ta Yerel Yönetimler Arası İş Birliğini Görüştü - Son Dakika

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