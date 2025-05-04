Mansur Yavaş: 'Zehirli dil insanları düşman etmeye çalışıyor'

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, "Bu zehirli ve kirli dil, insanları birbirine düşman etmeye çalışıyor. CHP'nin her bir ferdi dimdik ayaktadır, Genel Başkanının da arkasındadır. Bu tür saldırılarla, hiçbirimiz yılgınlığa, bıkkınlığa gelemeyiz. Dimdik ayaktayız ve ayakta olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da yapılan saldırının ardından Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla partililer CHP Genel Merkezi önünde saat 21.00'den itibaren toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin katıldığı etkinlikte CHP Genel Merkezi bahçesine konuşlanan parti otobüsü üzerinden parti yöneticileri konuşmalar yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul'dan karayoluyla geldiği Genel Merkez'e saat 23.00 sıralarında ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı lanetliyorum. Kendisine ve partimize geçmiş olsun diyorum. Bu siyasetin kirli dili, zehirli dili maalesef ülkeyi bu hale getirdi. Oysa, bizler düşman falan değiliz. Bizler rakibiz. Her bir siyasi parti, 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diye ortaya çıkar. Fikirlerimizi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerimizi eleştirebilirsiniz. Ama biz farklı düşünüyoruz diye düşman ya da öteki ilan edilmek isteniyoruz. Hakaretler işitmek istemiyoruz. Ama maalesef bu zehirli ve kirli dil, insanları birbirine düşman etmeye çalışıyor. Fakat bu ülke, Türk milleti asla bölünmedi, bölünmeyecek. Bu konuda kararlıdır. CHP'nin her bir ferdi dimdik ayaktadır, Genel Başkanının da arkasındadır. Bu böyle bilinmelidir. Bu tür saldırılarla, hiçbirimiz yılgınlığa, bıkkınlığa gelemeyiz. Dimdik ayaktayız ve ayakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Güneş dahi gömemesi gereken birisi elini kolunu sallayarak geziyor"

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin kurucu iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz, kurucu değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugünkü saldırganın kimliğine baktığımız zaman arkasındaki güçler mutlaka araştırılmalıdır. Geçmişine baktığınız zaman azılı bir katil, sıradan bir katil. Yani hiçbir zaman güneş dahi görmemesi gereken birisi, elini kolunu sallayarak geziyor. ve ne yazık ki Sayın Genel Başkanımızın yanına kadar yaklaşabiliyor. Cezaevlerine siz önünüze geleni atarsanız, twit attı diye atarsanız, öğrencileri atarsanız, yargılamadan başta Ekrem Başkan dahil... Bu siyasileri cezaevine atmak için işte bu suçluları ikide bir İnfaz Yasası'nı değiştirerek dışarı salarsınız...

"Sandık mutlaka önümüze gelecek"

Bu sandık mutlaka önümüze gelecek. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı mutlaka sağlanacak. İnşallah huzur dolu, barış dolu günler sandık önümüze geldiği zaman mutlaka gerçekleşecek. Belediye başkanlarımızı görüyorsunuz, hiç kimse kendisine oy vermeyeni ötekileştirmedi, onların hayat tarzıyla ilgilenmedi, seçimden önce yapılan iftiraların hiçbiri ortaya çıkmadı. Bütün belediyelerimizdeki memnuniyet yüzde 58'e çıktı. İşte yarın sandık önümüze geldiği zaman iktidar değişikliğinde, CHP iktidarında da inşallah herkesi kucaklayacak ve memnuniyet oranı zirveye çıkacak inşallah. Suçluların mutlaka cezalandırılması, bu olayın mutlaka aydınlatılmasını bekliyoruz. Karanlıkta kalmasın artık. Çünkü önceki dönem Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan saldırıdan sonra, inek hırsızı elini sallayarak gezdi. Bu kanlı katil bari tutuklansın ve cezasını çeksin. Hepinizi itidale davet ediyorum. Ne kadar tahrik olursak olalım, bu tahriklere gelmeyeceğiz. Demokrasinin bütün güzelliklerini önümüze gelen sandıktan sonra yaşayacağız."