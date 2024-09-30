Manyas ilçesinde kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çakırca Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ndeki mevlid törenine gittği öğrenilen Mehmet Meten'in (82) kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, Bozbayır mevkisinde virajı alamayarak kanala düştü.
Olayda araçta bulunan Meten'in kız kardeşi Ummuhan Balcan olay yerinde, eşi Neriman Meten ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Mehmet Meten ise Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Kanal Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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