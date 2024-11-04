Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atandı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atandı

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurarak halk iradesinin gasbedilmesine karşı çıktıklarını belirtti. Mardin Valiliği ise kent genelinde 10 günlük eylem yasağı getirdi.

04.11.2024 08:23  Güncelleme: 08:24
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(ANKARA) - DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Aydeniz, "Kayyumunuzu kabul etmiyoruz. Gaspa izin vermeyeceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi halkındır ve öyle de kalacaktır" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah kayyum atandığını bildirdi. Aydeniz'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği, faşist kayyum politikasında somutlaşmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz. Gaspa izin vermeyeceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi halkındır ve öyle de kalacaktır."

Öte yandan, Mardin Valiliği kent genelinde 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;

Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, drone çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.11.2024 Pazartesi günü saat 07: 00'dan 14.11.2024 Perşembe günü saat 07: 00' a kadar 10 (on) gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Atandı - Son Dakika

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