Mardin\'de 12 Yaşındaki Zeynep\'in Cansız Bedeni Bulundu

MARDİN'in Derik ilçesinde ailesinin, kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerinin otomobilde battaniyeye sarılı cansız bedenini bulduğu Zeynep Sut'un (12) otopsi işlemleri sürüyor. Zeynep'in anne ve babasının olay günü engelli çocuklarının tedavisi için Şanlıurfa'ya gittikleri, geri döndüklerinde evde olmayan kızlarını aramaya çıktıkları ve dere yatağında cesedini buldukları ifade edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sut'u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut'u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi. Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTLATTIĞI HAYVANLARINI AHIRA BIRAKIP KAYALIKLARA GİTMİŞ

Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa'daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut'un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi. Şanlıurfa'dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği, yaptıkları aramada Zeynep'in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, battaniyeye sarıp araçlarına götürdükleri belirtildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi süren Zeynep'in kesin ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut'un cenazesinin Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.