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Mardin'de 4 yeni ambulans hizmete alındı - Son Dakika
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Mardin'de 4 yeni ambulans hizmete alındı

Mardin'de Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali Tuncay Akkoyun, il genelinde hizmet veren ambulans sayısının 55'e yükseldiğini belirtti.

26.12.2023 - 18:07,  Güncelleme: 18:08
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MARDİN'de, Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulans, hizmete alındı. Ambulansları inceleyen Vali Tuncay Akkoyun, il genelinde hizmet veren ambulans sayısının 55'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ettiği 4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve kurum müdürleri katıldı. Hizmete alınan ambulansları inceleyen Vali Akkoyun, kentteki ambulans sayısının 55'e yükseldiğini belirterek, gelen çağrılara emniyet ve sağlık hizmetleri olarak yüzde 100 karşılık verildiğini söyledi. Acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir gecikmeye mahal verilmediğini belirten Vali Akkoyun, '2002 yılında Mardin'imizde sadece 1 ambulans bulunuyordu. Bugün bu 4 ambulansımızın da ilave olmasıyla, toplam ambulans sayımız 55'e yükselmiş oldu. Dolayısıyla güçlü bir sağlık çalışanı ekibiyle ve güçlü araçlarımızla daha iyi bir sağlık hizmeti verme konusunda hep birlikte gayret edeceğiz' dedi.(DHA)

Mardin\'de 4 yeni ambulans hizmete alındı
Kaynak: DHA
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