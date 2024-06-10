Mardin'de çıkan yangınlarda 70 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika
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Mardin'de çıkan yangınlarda 70 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

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MARDİN'in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 70 dönüm alan zarar görürken, şehirde 24 Mayıs-5 Haziran arasında çıkan yangınlarda da 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

10.06.2024 16:14
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MARDİN'in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 70 dönüm alan zarar görürken, şehirde 24 Mayıs-5 Haziran arasında çıkan yangınlarda da 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Harbiye Tekin'e ait buğday ekili tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler de tankerler ile müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 70 dönüm buğday ekili arazi yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mardin İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 24 Mayıs-5 Haziran arasında kent geneline meydana gelen ve müdahale ettiği tarla yangınlarında toplamda 4 bin 885 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Mardin\'de çıkan yangınlarda 70 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Kaynak: DHA

Mardin, Derik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangınlarda 70 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangınlarda 70 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü - Son Dakika
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