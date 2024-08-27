Mardin\'de çocuğuna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli çift tutuklandı

Güncel

TUTUKLANDILAR

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen eşi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Salih KESKİN/ MARDİN,