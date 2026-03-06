Mardin'de cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Mardin'de cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

06.03.2026 15:01
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıları protesto etti.

Kızıltepe ilçesinde Cuma namazı sonrası Kenan Kösen Camii önünde toplanan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırıları protesto etti. Toplananlar 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD' sloganları attı. Vakıf adına açıklamayı yapan Mehmet Bilgiç, İsrail ve ABD'nin, sivillerin yok edildiği insanlık dışı zorbalıklarına bir yenisini eklediğini belirterek, "Amerika'nın, soykırımcı Siyonist barbarların, bir kez daha bir İslam beldesi olan İran'a vahşi bir şekilde saldırılarına tanıklık ediyoruz. Bu vahşi saldırılar ilk olmadığı gibi karşı çıkılmadıkça son saldırı da olmayacaktır. Müslümanların topraklarını işgal eden, kaynaklarını sömüren bu kan içici zalimler, her gün yeni bir İslam beldesine saldırı düzenlemekte, barbarca katliamlar gerçekleştirmektir. Dün Afganistan'da gerçekleştirdikleri katliamlarını, Irak'ta devam ettirdiler. Libya'da, Yemen'de taş üstünde taş bırakmadılar. Milyonlarca Müslüman'ı katlettiler, milyonlarca Müslüman'ı yurtlarından ederek mülteci durumuna düşürdüler. Suriye'yi, Lübnan'ı yeni icat ettikleri silahların deneme alanı haline getirerek on binlerce Müslüman'ı acımasızca kıyımdan geçirdiler. Yine on binlerce aileyi parçaladılar, yüz binlerce insanı evsiz barksız bir şekilde mülteci kamplarına mahkum ettilerö dedi.

'İLKOKULDA 160'TAN FAZLA KIZ ÇOCUĞUNU FÜZELERLE KATLETTİLER'

Gazze'de yüzyılın en büyük soykırımının gerçekleştirildiğini belirten Bilgiç, "Çocukları açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölüme mahkum ettiler. Halen Gazzeli Müslümanlara yönelik en acımasız bir şekilde vahşi saldırılar devam ettirilmekte, dünyanın gözü önünde çocukların açlıktan ölmesi için ablukayı gaddarca sürdürmektedirler. Bir haftadan bu yana, bu katiller sürüsü İran'ı en vahşi şekilde bombalamaktadırlar. Sadece bir ilkokulda 160'tan fazla kız çocuğunu füzelerle katlettiler. İslam Cumhuriyeti liderini ve genelkurmay başkanı da dahil olmak üzere binlerce Müslüman'ı şehit ettiler. Bu vahşi saldırılar halen devam etmektedir. Bütün bir İslam coğrafyasını; Siyonist işgalcilerin güvenliğini bahane ederek kan gölüne çevirdiler. Hiçbir bir kutsalı, hiçbir ahlaki değeri tanımayan bu insan kılıklı yaratıkların vahşette de sınır tanımadıklarını Gazze'de gerçekleştirdikleri soykırımdan hepimiz çok iyi biliyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kızıltepe, İsrail, Mardin, Güncel, İran, Son Dakika

