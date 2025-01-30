Mardin\'de Engellilere Akülü ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

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MARDİN'in Derik ilçesinde, kaymakamlığın koordinesi ve hayırseverlerin desteğiyle engellilere 49 akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Derik Kaymakamlığı ve Mazıdağı Kaymakamlığı koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle temin edilen 49 akülü ve tekerlekli temin edildi. Cevizpınar Mahallesi'ndeki kültür merkezinde düzenlenen programa Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelliler ve aileleri katıldı. Temin edilen sandalyeler, engellilere dağıtıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),