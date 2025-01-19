MARDİN'in Midyat ilçesinde komşu olan iki esnaf grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Komşu olan iki esnaf grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında V.T. ve İ.Y., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Esnaflar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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