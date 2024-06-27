Mardin'de evi yakıp kaçan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de evi yakıp kaçan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde oturduğu evi ateşe vererek eşi ve annesinin yaralanmasına neden olan şüpheli, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Midyat'ta çıkardığı yangının ardından İstanbul'a kaçtığı tespit edilen V.B'nin izini Avcılar ilçesinde buldu. Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan arama kararı bulunan V. B'nin 5 gün süreyle saklandığı adresi yakın takibe alan ekipler, operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Midyat Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, 22 Haziran'da eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evi ateşe vermişti. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkonundan atlayan V.B, daha sonra kaçmıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli V.B'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

27.06.2024 17:27
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Mardin'in Midyat ilçesinde oturduğu evi ateşe vererek eşi ve annesinin yaralanmasına neden olan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Midyat'ta çıkardığı yangının ardından İstanbul'a kaçtığı tespit edilen V.B'nin izini Avcılar ilçesinde buldu.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arama kararı bulunan V. B'nin 5 gün süreyle saklandığı adresi yakın takibe alan ekipler, operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evi yakıp kaçmıştı

Midyat Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, 22 Haziran'da eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evi ateşe vermişti.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkonundan atlayan V.B, daha sonra kaçmıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli V.B'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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